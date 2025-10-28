(ВИДЕО) ТРАМП ПРЕКРШИО ЈАПАНСКИ ПРОТОКОЛ, ПА ЗАИГРАО СА ВОЈНИЦИМА Разбеснео премијерку, јурила га по црвеном тепиху
Амерички председник Доналд Трамп тренутно се налази у посети Јапану у оквиру азијске турнеје.
Поред трговинских споразума које је потписао, Трамп је привукао пажњу ђускањем са војницима у америчкој бази и кршењем протокола приликом сусрета са премијерком те земље Санае Такаичи.
Трамп ће недељу дана провести на турнеји, а већ је посетио Малезију и Јапан. У Јапану је обишао и базу америчке морнарице, где је ђускао са војницима.
Међутим, приликом сусрета са новоизабраном премијерком Јапана Санае Такаичи, амерички председник је прекршио протокол, што је такође забележено на камерама.
Иако протокол налаже да лидери стану и поздраве војнике, Трамп је само салутирао и наставио да хода напред.
Премијерка Јапана остала је иза њега, а потом је морала и руком да му покаже да треба да оду на постоље за фотографисање, пошто је он кренуо у другом правцу.
Трамп и Такаичи касније су потписали оквирни споразум о обезбеђивању снабдевања ретким минералима.
Циљ је јачање ланаца снабдевања материјалима кључним за обновљиве изворе енергије, електронику и аутомобилску индустрију, пренео је Ројтерс.
Према саопштењу Беле куће, Америка и Јапан планирају заједничке инвестиције и употребу економских инструмената за развој диверзификованог и фер тржишта ретких минерала.
Трамп ће се током посете Азији састати и са кинеским председником Си Ђинпингом, што је планирано за четвртак.