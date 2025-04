(ВИДЕО) УКРАЈИНА НА ВАСКРС ПРЕКРШИЛА ПРЕКИД ВАТРЕ Извели разорни удар на Доњецк, руска војска поштовала примирје ПОГЛЕДАЈТЕ ПРВЕ СНИМКЕ

Како су потврдиле оперативне службе за агенцију TASS, гранатирање је забележено у Буђоновском и Калињинском округу града, а директан погодак регистрован је у близини улице Елеваторке.

- Забележен је удар у рејону Елеваторке улице. Тренутно се утврђује врста оружја којим је напад изведен - наводи се у саопштењу.

🇷🇺🇺🇦 Ukrainian side violates the ceasefire and attacks Donetsk



▪️The Ukrainian Armed Forces attacked Donetsk during the ceasefire, operational services report.



▪️Black smoke at the site of the explosion near Makeyevka.

— Zlatti71 (@Zlatti_71) April 20, 2025