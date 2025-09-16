(ВИДЕО) УКРАЈИНЦИ УДАРИЛИ У ДУБИНИ РУСИЈЕ! Напали жестоко, погођена рафинерија нафте!
Постројење се налази на југозападу земље, око 150 километара од казахстанске границе
Специјалне јединице украјинске војске извеле су напад на рафинерију нафте у Саратову, што је изазвало неколико експлозија и пожара, саопштио је Генералштаб Украјине.
Како је објављено на Телеграм каналу Генералштаба, операција је спроведена "у садејству са другим компонентама Одбрамбених снага", преноси Укринформ.
Руски извори наводе да су због украјинског напада дроновима на аеродрому у Саратову привремено уведена ограничења летова.
Овај удар је уследио док Кијев интензивира кампању против руске нафтне и гасне инфраструктуре, коју сматра "кључним извором прихода Москве" и покретачем њене војне операције у Украјини.
Према писању листа Кијев индипендент, рафинерија у Саратову производи више од 20 врста нафтних деривата - од бензина и дизела до лож уља.
Украјински Генералштаб наводи да је у 2023. години прерадила 4,8 милиона метричких тона и да значајно доприноси снабдевању руске војске.
Постројење се налази на југозападу Русије, око 150 километара од казахстанске границе и скоро 600 километара источно од украјинске линије фронта.
Саратовска рафинерија била је мета и ранијих украјинских напада - последњи пут 10. августа, када је, према извештајима, била приморана да обустави производњу.
- Напад на рафинерију долази у тренутку када се Русија суочава са све већом несташицом бензина - наводи кијевски медиј, истичући да украјински удари додатно погоршавају ситуацију.
Saratov Oil Refinery was attacked again tonight
The last attack was on August 10th.
GENERAL STAFF CONFIRMED THE ATTACK!!!!!!! pic.twitter.com/eXQCnbYYPV
— Evgen Istrebin 🇺🇦 (@evgen1232007) September 16, 2025