(ВИДЕО) УЖАС У МАРСЕЉУ Тунижанина убила полиција, ножем у хотелу повредио више људи, викао "Алаху Акбар"
Нападач, Тунижанин под судским надзором, напао је најмање четири особе у хотелу у центру града пре него што су га убили полицајци којима је претио, јавља Ле Фигаро.
Мушкарац је повредио више особа ножем пре него што су га овог уторка поподне у центру Марсеља неутралисале полицијске службе.
Према информацијама француског листа, спор је избио између нападача и особља хотела у којем више није плаћао кирију.
Осумњичени, држављанин Туниса под судским надзором са забраном ношења оружја, према извору блиском истрази, напао је четири особе, међу којима и менаџера хотела, као и једног клијента, пре него што је изашао на улицу и запретио припадницима граничне полиције.
Ови последњи су прво употребили електрошокер (ПИЕ), пре него што су мушкарца неутралисали мецима док је рецитовао суру из Курана.
Према једном извору, три жртве се тренутно налазе у стању апсолутне хитности, док је четврта у релативној хитности.
Све су повређене дугим ножем и збринуте од стране хитне помоћи.
Disclose.TV, који је објавио и видео овог страшног догађаја, јавља да је нападач узвикивао "Алаху Акбар".
NOW - Tunisian (35) shot dead by police after stabbing multiple people while shouting "Allah Akbar" in Marseille, France.https://t.co/ETYdHrxRj9
— Disclose.tv (@disclosetv) September 2, 2025