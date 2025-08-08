(ВИДЕО) Ватра гута куће! ВЕЛИКИ ПОЖАР БЛИЗУ АТИНЕ, авиони надлећу, људи беже ИМА И МРТВИХ
Стравични снимци стижу овог поподнева из грчког града Кератеа, који се налази око 40 километара од Атине.
Велики пожар, који је избио данас, и даље је ван контроле. Ватра је већ прогутала неколико кућа, једна особа је страдала, а најмање 10 људи досад је спасено, док се ватрогасци надљудским напорима боре да обуздају ватрену стихију и спрече већу катастрофу!
Пожар је букнуо данас, а већ око 14 сати по локалном времену стигао је до породичних кућа. Спасиоци су сатима на терену и покушавају да избаве људи из пожара који гута све пред собом.
Буктиња је однела и прву жртву. Како пише грчки портал "Прототема", старији мушкарац је пронађен мртав. Реч је о мештанину који није стигао да побегне. Њега је тражила породица и на крају су сазнали најгоре вести.
На једном од драматичних снимака снимљених телевизијским камерама, види се како гори један од домова. Власник је за "ТВ Скај" рекао да је једва извукао живу главу.
Улетео сам у кућу да пустим пса напоље и умало сам изгорео - рекао је мештанин насеља Харвало.
Грађанима на мобилне телефоне стижу поруке да се евакуишу што пре јер се буктиња незаустављиво шири, а посао ватрогасцима отежава јак ветар. Досад је спасено најмање 10 људи - оних који нису успели то да учине сами.
О драми сведочи и један од бројних снимака на којима се види како се ватра приближава кућама, црни облаци дима су дословно прекрили сунце, док авиони надлећу и гасе ватру како би, уз колеге са земље, покушали да што пре спрече даље ширење пожара.
На терену је више од 190 ватрогасац, а у помоћ су притекли пилоти авиона, хеликоптера, као и мноштво добровољаца, пише "Катимерини".
Саобраћајна полиција је обуставила саобраћај на путу Кератеа - Анависос.
Пожар је избио јутрос и на шумском подручју у региону Фихти у Арголиди у Грчкој, објавио је "Катимерини", као и у Кефалонији у области Каравадос, јавља Блиц.