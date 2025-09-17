clear sky
ЗАРОБЉЕНА И ДВОМЕСЕЧНА БЕБА?! Шесторо деце било затворено у складишту УХАПШЕНИ ЖЕНА И МУШКАРАЦ

17.09.2025. 21:21 21:22
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
Шесторо деце, укључујући бебу стару само два месеца, пронађено је закључано у складишту у Милвокију, најмногољуднијем граду америчке савезне државе Висконсин.

Полиција Милвокија реаговала је на позив након што су добили извештаје о деци затвореној у складишту, а на лицу места су пронађена деца старости од два месеца до девет година, саопштиле су локалне власти, преноси АБЦ њуз

Полиција је првенствено мислила да се ради о два детета, али су по доласку на лице места видели да је шесторо деце било затворено.

Полиција је привела 26-годишњу жену и 33-годишњег мушкарца, док се оптужбе против њих још увек разматрају.

Како наводе локалне власти, деца су у добром физичком стању без повреда.

 

деца заточеништво складиште
Вести Свет
