(ВИДЕО) ПРВИ СНИМЦИ РАЗОРНОГ ЗЕМЉОТРЕСА У ГРЧКОЈ! Зграде се распадају, људи у паници, издатио и УПОЗОРЕЊЕ НА ЦУНАМИ

Према писању локалних медија, становници су искакали из кревета уз сведочења која су извештавала да је сеизмички потрес праћен гласном тутњавом, док су многи напустили своје домове да би били на сигурном.

Стигли су и први снимци земљотреса. На једном се види како се аутомобили и каблови на улици тресу, док се чује и тутњава.

У супермаркетима су производи попадали са полица, изазивајући штету, пише Protothema.

Вреди напоменути да је након потреса јачине 6,1 степен Рихтерове скале, у том подручју забележено још девет накнадних потреса, при чему је најмањи био јачине 2,5 степена Рихтерове скале, а највећи 3,5 степена Рихтерове скале.

У међувремену, ватрогасне службе Крита су у општој приправности. Ватрогасна возила већ патролирају како би контролисала ситуацију.

🇬🇷 | Security cameras captured the moment a M6.1 earthquake hit the city of Heraklion, in the Greek island of Crete.



A strong earthquake with a M of 6.1 struck off the northern coast of Crete, early Thursday morning, May 22, 2025, at 6.19 AM local time.#σεισμος #earthquake pic.twitter.com/fE5ARKTfqf

— RenderNature (@RenderNature) May 22, 2025