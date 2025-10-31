broken clouds
Нови Сад
И ЖИВОТИЊЕ СУ ДЕО ВОЈНИХ ОПЕРАЦИЈА Нећете веровати шта руске снаге користе поред оклопних возила!

31.10.2025. 11:46
Пише:
Дневник
Извор:
Ало/ Index.hr
Фото: Pixabay/ Printscreen Youtube/ Jake Broe Overflow

Руске снаге у нападима на украјинске положаје наводно користе камиле, али и друге животиње попут коња и магараца.

Украјински војници спасли су двогрбу камилу коју је, према извештајима, руска војска користила током борби на истоку Украјине. Животињу су пронашли док су напредовали према руском положају – усамљену и збуњену, како лута између разрушених ровова.

На снимку који је брзо постао виралан види се како камила иде за белим камионетом, док украјински војници поправљају оштећени оклопни транспортер, преноси The Telegraph.

 

 

Реч је о монголској камили, врсти познатој по издржљивости и способности да преживи у екстремним условима. Занимљиво је да ово није први пут да је камила примећена на украјинском фронту – још у фебруару су објављене фотографије руског војника како јаше једну од њих.

Руске трупе, осим камила, користе и коње и магарце у борбеним мисијама. Такву праксу бранио је и Виктор Соболев, члан Одбора за одбрану руске Думе:

„Ако се животиње попут коња или магараца користе на првој линији фронта, то је потпуно нормално“, рекао је он.

 

 

Током лета, командант руске јуришне јединице Олуја из 9. бригаде у Доњецку започео је чак и обуку својих војника за борбу на коњима.

На снимцима објављеним на Телеграму види се како двојица руских војника јашу истог коња, док их из ваздуха прате дронови. Блогер близак Кремљу, познат под именом WarGonzo, написао је да коњи имају „предности“ у односу на возила:

„Виде боље ноћу, не захтевају путеве и инстинктивно избегавају мине“, наводи он, уз тврдњу да следи „повратак руске коњице“.

 

 

Према проценама Института за проучавање рата (ISW), Москва се одлучила за оваква, готово средњовековна решења јер је њено напредовање на фронту готово стало. Руске снаге су у септембру освојиле свега 30 квадратних километара територије, што је нагло успорење у односу на претходне месеце.

Рат у Украјини рускa војскa животиње
