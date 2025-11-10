ХИЉАДУ ЕВРА МЕСЕЧНО СТИПЕНДИЈА И ДО 500.000 ПО ТИМУ ЗА СРПСКЕ АИ СТАРТАПЕ Европски инвеститор стиже у Београд и покреће програм подршке
Европски инвестициони фонд Lost Astronaut покреће свој инвестициони програм за AI предузетнике у Београду, у сарадњи са Startitom, локалном организацијом која гради стартап екосистем од 2009. године.
У оквиру овог програма желе да помогну младим домаћим AI предузетницима да максимално искористе нову еру вештачке интелигенције у коју улазимо, нудећи им месечну стипендију од 1.000 евра и инвестиције до 500.000 евра по тиму.
– Овог лета сам била у Београду и ниво талента који сам тамо срела заиста ме је одушевио. Предузетници овде заиста разумеју вештачку интелигенцију и имају идеје које могу освојити глобално тржиште. Уз чињеницу да је цео екосистем повезан, са светским фестивалима као што је AI Week, где су се све локалне организације удружиле, Србија је за нас логичан избор – изјавила је Илона Бернотаите, партнерка у инвестиционом фонду.
Base Jump Arena, програм који сада покрећу у Београду, уместо на идеје фокусира се на резултате. У року од три месеца учесници треба да развију функционалан производ, тестирају га на тржишту и процене његов потенцијал да прерасте у прави бизнис.
Фокус на вештачку интелигенцију није случајан – то је иновациони сектор са највећим и најбржим растом прихода у историји света.
– Овај програм има потенцијал да покрене домаћи AI иновациони екосистем, који још увек заостаје за трендовима из Силицијумске долине, и представља добродошло признање локалном таленту и потенцијалу – рекао је Вукашин Стојков, суоснивач Startita.
Сва питања заинтересовани предузетници могу поставити путем сајта програма, где се могу и пријавити најкасније до 16. новембра.