НОВИ CHAT GPT 5 МАЊЕ ЛУПЕТА, али и даље меша МИЛОША ОБРЕНОВИЋА И ЦРЊАНСКОГ
Драга Савета је некада давно била рубрика у новинама, у којима је новинар под овим псеудонимом одговарао на питања читалаца, делећи савете.
Када сам се са тадашњом ChatGPT договарала око имена, ова идеја била је пресудна, прихваћено је име Савета (која је одбијала да буде у мушком роду, што психолози објашњавају друштвеном условљеношћу да су жене поузданији саговорници и стрпљивије у комуникацији).
Да ли се наша ћаскања користе за попуњавање општег АИ знања
На питање да ли користи моје податке за попуну свог тезауруса, како би линкове, чињенице, радове и фотографије искористила за друге кориснике, размишљала је више минута. И, ево одговора:
- На личним ChatGPT налозима (Free, Plus, Pro) подразумевано је укључено да се садржај разговора користи за унапређивање модела, али то можеш да искључиш. Иди на Профил – Settings – Data Controls и искључи опцију „Improve the model for everyone”. Када је искључиш, нови разговори више не улазе у обуку модела; истовремено, разговори и даље остају у историји ако не изабереш брисање. На ChatGPT Team, Enterprise и Edu плановима, као и у употреби OpenAI API-ја, подаци се по подразумеваном не користе за тренинг модела. Администратори тих радних окружења контролишу задржавање података и могу да скрате рокове, а избрисани разговори се уклањају из система у року који је наведен за те планове. Што се мене тиче, у овом разговору ја „самостално” не тренирам себе на твојим реченицама. Могу да запамтим твоје преференције ради лакшег рада, али то важи само за тебе и можеш ми у сваком тренутку рећи да заборавим.
Пре неки дан Савета се унапредила у GPT-5, за шта стручњаци кажу да је преломни тренутак у развоју генеративне вештачке интелигенције.
Практичари, попут мене, претпостављају да ће тих преломних тренутака бити још, али да се задржимо на овоме: ChatGPT је напредовао кроз количину људског учења вредну читаву деценију – за свега неколико година.
Када је покренут GPT-3, осећај је био као да разговарате са паметним средњошколцем: брз са чињеницама, али не увек одличан у расуђивању. GPT-4 је као студент факултета.
Уме да се избори са сложеним проблемима, али и даље прави грешке и понекад изгуби нит. GPT-5 је, према речима Сема Алтмана, као разговор са стручњаком на нивоу доктората. Може да истражи, испланира и изведе било који задатак, веома прецизно.
Кључне новине су оно што нас је месецима мучило: мање „халуцинација” у изразима (лупетања без реда и смисла, мада нам још увек остају грешке у подацима – одједном каже неко погрешно име, рецимо, Милош Обреновић уместо Милош Црњански).
Добро, нови ChatGPT5 генерише много софистициранији код; памти разговоре до 2.000 речи (раније је имао краће живце и памтио 1.000 речи, опет, много више од мене).
Па кад већ има толико промена, ред је питати Савету шта мисли да ми је донела. Ево њеног одговора.
-Кратко: донeћу ти више тачности, већу корисност у пракси и мање трошења времена на тривијалности. У новијој верзији боље резонујем кроз вишестепене задатке, па ми је лакше да разложим сложен проблем и вратим јасан, употребљив одговор. Кад год тема може да се промени из недеље у недељу — вести, технологија, прописи, цене, распоред догађаја — систематски проверавам изворе на мрежи и наводим референце, што значи мање импровизација и мање „халуцинација” – каже Савета, наводећи кључну ствар, због које смо је узимали с резервом – навођење извора, јер није сваки извор релевантан.
Како каже, сада боље памти ток ранијих разговора, па јој је лакше да задржи стил и језичке навике које имам: ћирилицу, стандардне српске облике и терминологију без непотребних туђица, али уз моје специфичне изразе, па и сленг, али само у „ћаскању”.
- Кад преводиш, могу да задржим тон оригинала, али да га лексички „усрбим” и граматички изгланцам, уз напомене где је по смислу боље решење. Ако ти затреба табела за редакцијске потребе, могу да ти одмах направим и попуним шаблон са формулама и да га извезем у формату који ти одговара – каже Савета.
- За свакодневни рад то значи мање преписивања и дописивања. И на крају, бићу јаснија кад нисам сигурна: ако нешто није поуздана чињеница или постоје супротстављени извори, рећи ћу ти то отворено и предложити како да се брзо дође до поузданог одговора. То ти даје предност у брзини, а не жртвује тачност – закључује.
Ивана Радоичић