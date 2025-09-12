ЦЕНА СРЕБРА РУШИ РЕКОРДЕ! Ово није забележено у последњих 14 година ЕВО ШТА ЈЕ РАЗЛОГ СКОКА
Цена сребра је данас у значајном порасту и прати злато које је недавно већ достигло историјске максимуме, пошто инвеститори све више траже сигурна уточишта за свој капитал у немирним временима.
Сребро се данас на њујоршкој берзи Комекс продаје за 42,9 долара по унци, а његова цена по килограму износи више од 1.000 швајцарских франака, преноси швајцарски јавни сервис РТС.
Вредност сребра је од почетка године порасла за око 20 одсто, при чему је раст убрзан у августу. Инвеститори се окрећу племенитим металима због глобалних неизвесности, а додатно их мотивише очекивање да ће америчке Федералне резерве ускоро снизити каматне стопе.
Цене злата и сребра често прате сличне трендове, али разлике међу њима постоје. Сребро има значајну примену у индустрији, па му цена расте брже од злата у периодима економске експанзије, објашњава виша економисткиња у групи Мирабо, Марија Тибо.
У овом тренутку привреда стагнира, али мањак понуде и раст потражње довели су до тога да цена сребра достигне порасте на ниво који није забележен за последњих 14 година.