ОВО МОЖЕ ДА ОБОРИ ЦЕНУ СТАНА И ЗА 20 ОДСТО Агенти упозоравају шта највише одбија купце
Према речима агената за некретнине, ако зграда нема лифт, цена стана може да падне и до 20 одсто.
Такође, стари и неисправни лифтови могу да одбију потенцијалне купце, који у цену често морају да урачунају трошкове честих поправки или чак комплетне замене, пише портал 4zida.rs.
- На тржишту на којем су цене некретнина вишеструко порасле последњих година, купци последично постају све захтевнији по питању критеријума које некретнина мора да задовољи. То значи и по питању вредности коју добијају за уложени новац, - каже Нела Пешић из агенције "Раичевић некретнине".
Иако постојање лифта не мора нужно да подигне цену квадрата, његово одсуство сигурно ће је снизити и смањити број потенцијалних купаца. Александра Михајловић из портала "4зида" наводи да се цене станова у зградама без лифта на Карабурми и Миријеву крећу од 1.500 до 1.900 евра по квадрату, док они у зградама са лифтом достижу 2.300 евра по квадрату и више.
Старост лифтова у Београду и трошкови уградње
Према подацима, лифтови у Београду у просеку су стари више од 40 година, што је скоро двоструко више од њиховог процењеног радног века. Иако се законски морају редовно одржавати, њихово стање није увек најбоље.
Када је реч о уградњи новог лифта, у фирми "ЗИМ елеватор" кажу да цена зависи од спратности и врсте.
- Електрични лифт са седам станица кошта 24.000 евра, а хидраулични око 22.000 евра. Панорамски лифт достиже цену од 42.000 евра. У старим зградама се углавном ради ремонт, што у просеку кошта око 12.000 евра, - наводи Александар Живановић из "ЗИМ елеватора".
Лифт као обавезан део новоградње
Према важећим прописима, лифт се мора уградити у сваку стамбену зграду са четири или више надземних етажа. Инвеститори у новоградњи све више препознају значај лифта, па их уграђују чак и у зграде са мањим бројем спратова како би објекат постао атрактивнији и луксузнији. То им омогућава лакшу продају станова и већу зараду.
Једини изузетак су старе, посебно предратне зграде, које се налазе у популарним градским општинама. У њима лифт углавном не постоји, али су купци спремни да прихвате тај недостатак због јединствености "салонских станова", који се ретко појављују на тржишту. Неки од њих су чак спремни да самостално финансирају уградњу лифта, уколико наиђу на стан који не желе да пропусте.