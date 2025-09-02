ДАНАС СТИЖУ ПЕНЗИЈЕ Исплата примања за август почиње, ево ко је први на списку

Према календару исплата који је објавио Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање (ПИО), 5. септембра почеће исплата за све војне и пољопривредне пензионере, и за оне који пензије примају преко текућих рачуна и за оне који су се определили да пензије подижу на поштанским шалтерима или да им поштари примања доносе кући.

Пензије ће последњи добити корисници из категорије запослених, којима ће примања почети да пристижу 10. септембра, независно од начина исплате који су изабрали.

Износи на чековима биће исти као и приликом исплате за јул, а просечна јулска пензија је, према податку који је раније објавио Фонд ПИО, износила 50.662 динара.