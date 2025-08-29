clear sky
ЕВО ЗА КОЛИКО ХИЉАДА ЋЕ БИТИ УВЕЋАНЕ ПЕНЗИЈЕ Велики раст суме на рачунима пензионера од овог датума, председник најавио ИСТОРИЈСКО ПОВЕЋАЊЕ

29.08.2025. 09:45
Председник Србије Александар Вучић најавио је значајно повећање пензија од 1. децембра, процењујући да ће оне порасти за око 12 одсто, уместо раније предвиђених 7 до 8 одсто.

Са овим повећањем, пензија од 40.000 динара достићи ће око 43.200 динара, што је знатно изнад очекиване инфлације од 4 одсто, чиме ће се животни стандард пензионера подићи за 3,5 до 4 одсто.

-Међутим, ја сада желим да саопштим радосну вест нашим пензионерима, они су то заслужили, пензије ће расти можда чак и 12 одсто - рекао је Вучић у четвртак увече гостујући на Пинку.

Вучић је истакао да просечна пензија у Србији, која сада износи 436 евра, скочиће на 485 до 490 евра, приближавајући се дугорочном циљу од 650 евра до краја 2027. Он је нагласио да би просечна пензија била још виша да није нижих пензија пољопривредника и самосталних делатности, које имају више социјални карактер.

Повећање пензија, према Вучићевим речима, биће исплаћено пре православног Божића, вероватно између 4. и 5. јануара, како би пензионери свих вероисповести могли да искористе додатна средства за празнике. Он је додао да је ово повећање од 12 одсто изузетно у поређењу с другим земљама, посебно уз кумулативни раст пензија од 21,5 одсто.

Вучић је напоменуо да су плате у Србији расле брже од пензија у претходном периоду, али да сада држава посебну пажњу посвећује пензионерима.

