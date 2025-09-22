ДРЖАВА УЛАЖЕ 20 МИЛИОНА ДИНАРА У ОЧУВАЊЕ УМЕЋА Шанса за занатлије ДО 300.000 ДИНАРА ПО ПРИЈАВИ ЗА НАБАВКУ ОПРЕМЕ И РЕПРОМАТЕРИЈАЛА
Министарство привреде објавило је данас Јавни позив за доделу бесповратних средстава у оквиру Програма подршке развоју старих и уметничких заната и послова домаће радиности у 2025, а укупан износ средстава предвиђен за те намене је 20 милиона динара.
Јавни позив траје до 24. октобра ове године.
Средства за програм подршке намењена су за набавку нове производне опреме за професионалну употребу, као и репроматеријала, сировина и полупроизвода.
Бесповратна средства се одобравају у висини од 100 одсто набавне вредности са предрачуна, укључујући порез на додату вредност (ПДВ), и то од најмање 80.000 динара до највише 300.000 динара.
У позиву је наведено да у случају када је укупна вредност опреме која се набавља виша од 300.000 динара, корисник преузима обавезу да финансира разлику сопственим учешћем.
Право да се пријаве на конкурс за доделу бесповратних средстава имају правна лица регистрована у Агенцији за привредне регистре (АПР) као привредна друштва или задруге до 31. децембра 2024. која су разврстана на микро и мала правна лица у складу са Законом о рачуноводству према финансијским извештајима за 2023, као и предузетници регистровани у АПР-у до 31. децембра 2024.
Учесник на јавном позиву може поднети само једну пријаву.
Захтев са пратећом документацијом доставља се препоручено поштом или лично у затвореној коверти на адресу Министарства привреде, Сектор за развој малих и средњих предузећа и предузетништво, Кнеза Милоша 20, 11000 Београд.
Конкурсна документација и комплетна информација о свим битним елементима и правилима за учешће у овом јавном позиву налазе се на сајту Министарства привреде https://www.privreda.gov.rs/.
Потпредседница владе и министарка привреде Адријана Месаровић изјавила је раније да очекује велико интересовање за Програм подршке за развој старих и уметничких заната, као што је било и прошле године.
„Овим програмом желимо да охрабримо наше занатлије, чуваоце традиције и културног наслеђа, да наставе свој рад, да младима преносе знања и умећа и да, уз подршку државе, своје производе и услуге учине доступним широј јавности. Очување заната није само економска, већ је и културна мисија”, рекла је она.