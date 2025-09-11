ГРАНТОВИ ЗА МЛАДЕ ОД 2.000 ДО 15.000 ЕВРА! Отворен позив за нови ЕУ програм ДО ОВОГ ДАТУМА МОЖЕТЕ ДА СЕ ПРИЈАВИТЕ
Подржавају се пројекти који јачају везу грађана са европским вредностима и политикама.
Уз подршку Европске уније расписан је јавни позив за финансијску и менторску подршку у оквиру програма "Из твог ЕУгла: Млади за заједницу, глас за Европу". Програм спроводи Зајечарска иницијатива у партнерству са Фондацијом Јелена Шантић, организацијом Про.Ток21, Центром за развој локалних медија и Центром локалне демократије.
Право учешћа имају организације цивилног друштва и неформалне групе које делују на територији Подунавског, Браничевског, Борског, Зајечарског и Топличког округа. Посебан акценат биће на иницијативама које укључују младе и подстичу њихову активну улогу у локалним процесима.
Подржавају се пројекти који јачају везу грађана са европским вредностима и политикама. У фокусу су теме као што су владавина права и грађанска партиципација, културна разноликост и интеркултурални дијалог, родна равноправност и заштита људских права, заштита животне средине и климатске акције, као и борба против дезинформација и развој медијске писмености.
Шта се може добити?
Финансијска подршка предвиђена је кроз два нивоа.
Први се односи на кампање информисања јавности и доступан је како организацијама, тако и неформалним групама, уз износе од 2.000 до 5.000 евра и трајање од три до шест месеци.
Други је намењен локалним заговарачким пројектима које спроводе регистроване организације са искуством, а подразумева средства у висини од 10.000 до 15.000 евра и реализацију у периоду од 12 до 15 месеци. Осим финансија, одабрани учесници добиће менторску и техничку подршку током трајања пројекта.
Процес пријављивања одвијаће се у неколико фаза. Рок за подношење идејних предлога је 30. септембар 2025. године, док ће информативна сесија бити одржана 10. септембра. Повратне информације апликантима биће прослеђене до 10. октобра, а рок за слање пуне апликације је 10. новембар. Јавна презентација пројеката заказана је за 25. новембар, док ће коначни резултати бити објављени 30. новембра. Уговори са одабраним иницијативама потписују се 31. децембра 2025. године.
Сви детаљи, смернице и услови пријављивања доступни су на сајту www.izeugla.rs, а питања се могу слати путем мејла на адресу [email protected] најкасније до 15. септембра 2025. године.
(ЕУправо зато/еумогућности)