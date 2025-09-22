clear sky
ОД ДЕЦЕМБРА ПУНИЈИ ЏЕПОВИ ПЕНЗИОНЕРА Месечна примања расту за 12,2 одсто, а ево колики ће бити просек

22.09.2025. 15:46
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
penzija
Фото: Pixabay

Пензије у Србији ће, како је најављено, од децембра бити повећане за 12,2 одсто, па ће просечна пензија износити око 56.842 динара.

Према подацима Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање (ПИО) просечна јулска пензија износила је 50.662 динара, што са најављеном повишицом од 12,2 одсто просечно пензионерско примање повећава на поменутих 56.842 динара.

Податак о августовском просеку очекује се ових данаали би разлика у односу на јулски просек требало да буде незнатна, будући да је просечна пензија по месецима током ове године варирала за свега неколико динара и кретала се од јулских 50.662 динара до 50.688колико је износила у фебруару и априлу.

повећање пензија децембар ПИО фонд
Извор:
Танјуг
Пише:
Дневник
