ОД ДЕЦЕМБРА ПУНИЈИ ЏЕПОВИ ПЕНЗИОНЕРА Месечна примања расту за 12,2 одсто, а ево колики ће бити просек

Пензије у Србији ће, како је најављено, од децембра бити повећане за 12,2 одсто, па ће просечна пензија износити око 56.842 динара.

Према подацима Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање (ПИО) просечна јулска пензија износила је 50.662 динара, што са најављеном повишицом од 12,2 одсто просечно пензионерско примање повећава на поменутих 56.842 динара.

Податак о августовском просеку очекује се ових дана, али би разлика у односу на јулски просек требало да буде незнатна, будући да је просечна пензија по месецима током ове године варирала за свега неколико динара и кретала се од јулских 50.662 динара до 50.688, колико је износила у фебруару и априлу.