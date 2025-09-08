ШТА ЈЕ ПОКАЗАЛА КОНТРОЛА ТРГОВИНСКИХ ЛАНАЦА Министарка Лазаревић: Неки трговци поштују правила, НЕКИ ЈОШ УВЕК НЕ
Министарка унутрашње и спољне трговине Јагода Лазаревић изјавила је да је тржишна инспекција од прошлог петка кренула у контроле трговинских ланаца како би проверила да ли се поштује нова уредба, која је ступила на снагу 1. септембра.
Уредбом су трговачке марже ограничене на максимално 20 одсто за 23 групе производа.
- Неки трговински ланци поштују уредбу, док су други укинули акције, али и даље не примењују правила у потпуности - навела је Лазаревић.
Како је саопштило Министарство, инспекција ће наставити контроле у наредним данима, док се паралелно воде и разговори са трговинским ланцима, произвођачима и дистрибутерима.
- Отворени смо за дијалог и пажљиво пратимо како ће се кретати цене. Такође, разматрамо могуће измене уредбе ако буде потребно - додала је министарка за ТВ Пинк.
Према њеним речима, сет мера Владе има за циљ да побољша животни стандард грађана и повећа куповну моћ, кроз комбинацију раста пензија, повећања минималне цене рада и стабилизације цена основних производа.
- Не причамо о луксузу, већ о стварима које морају бити доступне свима - истакла је Лазаревић.
Министарка је признала да је процес примене уредбе сложен и да није популаран међу трговцима, али да се Влада фокусира и на заштиту домаћих произвођача.
- Било је покушаја да трговински ланци врше притисак на добављаче, али смо уредбу прилагодили и појаснили концепт рабата који је раније био "испод радара", а представљао озбиљан намет - рекла је она.
Што се тиче ефеката у продавницама, Лазаревић је истакла да ће јасније промене у ценама бити видљиве тек након 15-ак дана од почетка примене уредбе. – Неки ланци су уредбу применили али су укинули акцијска снижења, док други уопште нису применили правила. Пратимо све, а први реалнији ефекти могу да се виде за две до три недеље – додала је министарка.
Закључак је да цене полако почињу да се стабилизују, али да је процес постепен и да ће потпуни ефекти уредбе бити јаснији након месец дана примене.