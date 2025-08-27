ЕВО КАДА КРЕЋЕ ПРИМЕНА НОВИХ МЕРА Држава не губи време, нека се спреме трговински ланци

Министарка унутрашње и спољне трговине Јагода Лазаревић објавила је да ће се данас састати са представницима трговинских ланаца како би се припремили за спровођење мера и увођење ограничења маржи.

-Већ смо имали један састанак са министром финансија Синишом Малим прошле недеље. Важно је да разговарамо директно са трговцима, јер су они кључни партнери, али држава има јасне циљеве да заштити грађане и то ћемо постепено спровести - изјавила је Лазаревићева.

Министарка је открила шта ће бити у фокусу данашњег састанка:

-Упознаћемо се са могућностима трговаца. Имају довољно времена да прилагоде цене на рафовима, а чак и ако цене не буду промењене на полицама, биће кориговане на каси. Трговци ће морати да нам достављају ценовнике на одређене датуме како бисмо могли да пратимо промене цена - нагласила је министарка, додајући да не очекује да ће сви трговци бити задовољни новим мерама.

Држава мора да интервенише када ствари крену у погрешном смеру. Надам се да ћемо добити корисне предлоге, јер су привреда и држава партнери у заштити интереса грађана - додала је.

Уредба о смањењу цена ступа на снагу 1. септембра, а трговци су обавезни да до тада прилагоде цене. Лазаревићева је истакла да је уредба ограничена на шест месеци, али да држава може продужити њено важење за још шест месеци. Такође је напоменула да су марже трговаца расле од 2021. до 2024. године, достижући износе у милијардама динара.