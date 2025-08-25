clear sky
ШТА СВЕ ТРЕБА И КОЛИКО КОШТА ОПРЕМА ЗА ЂАКА ПРВАКА Нови трошак долази пре септембра

25.08.2025. 18:43 18:57
Пише:
Дневник
Извор:
biznis.telegraf.rs
Коментари (0)
škola
Фото: Pixabay.com/ ilustracija

Следећег понедељка је дан који многи чекају са великим емоцијама. Деца широм Србије одбројавају последње дане свог летњег распуста, а родитељи броје ситно до тренутка када њихово прваче коначно полази у школу.

Уз све лепе емоције које ова прекретница доноси, традиционално питање које сваке године доноси главобољу јесте и колико кошта опрема потребна за први разред. Овог лета цене школског прибора и ранчева показују велике разлике, па се родитељи налазе пред изазовом да уклопе списак потребних ствари у кућни буџет.

Шта је све потребно ђаку-прваку?

За улазак у школске клупе деци је потребна основна опрема: ранац, перница са оловкама, гумицом и резачем, свеске различитих формата, бојице, водене боје, блок за цртање, маказице и лепак.

Уз то, често се на листи нађу и темпере, пластелин, лењири и шестар. Док гардеробу родитељи углавном купују постепено, школски прибор и ранац морају бити спремни већ за 1. септембар.

Колико кошта опрема?

Цене зависе од места куповине, бренда и акцијских попуста, а разлике су огромне.

Ранчеви се у Београду могу пронаћи већ од 2.500 динара, док квалитетнији модели са популарним ликовима коштају 6.000–13.600 динара. На акцијама у књижарама и онлине продавницама може се купити ранац и за до 2.000 динара.

učionica
Фото: Pixabay.com/ ilustracija

Најјефтиније пернице се продају за око 500 динара, док потпуно опремљене и брендиране достижу цену 3.500 динара. На попустима их има и за 671 динара.

Свеске се могу пронаћи на сваком кораку - мале коштају од 54 до 105 динара, док су велике 150 до 171 динар. У појединим продавницама цена А5 свеске иде и до 207 динара.

Графитне оловке и гумице су незаобилазни део опреме за ђаке прваке. Оловке се могу наћи већ за 30 динара, а скупљи сетови од четири оловке коштају и до 400 динара. Гумице коштају од 30 до 150 динара.

Резачи и лењири спадају у категорију јефтиније опреме. Тако резачи коштају од 50–300 динара, а лењир просечно око 100 динара.

Свакако једна од најбитнијих категорија су бојице, фломастери  и водене боје.

У зависности од величине, цене фломастера се крећу од 290 за 8 боја, преко 490 за 12 до 1.110 за сет од 24 фломастера.

Дрвене бојице коштају од 330 преко 630 до чак 1.300 динара у зависности од произвођача. Цене водених боја се крећу између 170 и 500 динара, зависно од паковања и бренда а блок за цртање је око 150 динара.

Пластелин кошта у просеку око 100 динара, темпере од 200 до 400 динара, маказе за папир су око 200 динара док је лепак од 40 до 110 динара.

škola
Фото: Pixabay.com/ ilustracija

Цена комплета уџбеника за први разред у просеку кошта око 11.000 динара. Неки градови у Србији, попут Зрењанина, својим првацима су обезбедили бесплатне уџбенике.

Колико родитељи стварно потроше

На основу наведених цена, просечна потрошња родитеља за полазак детета у први разред може се оквирно проценити. За основну школску опрему и уџбенике родитељи могу очекивати да потроше између 15.000 и 20.000 динара, у зависности од избора брендова, попуста и количине прибора коју желе да купе.

Иако је почетак школе за само седам дана још има времена да се испрате попусти и снижења и на тај начин поштеди кућни буџет колико год је то могуће.

Извор:
biznis.telegraf.rs
Пише:
Дневник
