ШТА СВЕ ТРЕБА И КОЛИКО КОШТА ОПРЕМА ЗА ЂАКА ПРВАКА Нови трошак долази пре септембра
Следећег понедељка је дан који многи чекају са великим емоцијама. Деца широм Србије одбројавају последње дане свог летњег распуста, а родитељи броје ситно до тренутка када њихово прваче коначно полази у школу.
Уз све лепе емоције које ова прекретница доноси, традиционално питање које сваке године доноси главобољу јесте и колико кошта опрема потребна за први разред. Овог лета цене школског прибора и ранчева показују велике разлике, па се родитељи налазе пред изазовом да уклопе списак потребних ствари у кућни буџет.
Шта је све потребно ђаку-прваку?
За улазак у школске клупе деци је потребна основна опрема: ранац, перница са оловкама, гумицом и резачем, свеске различитих формата, бојице, водене боје, блок за цртање, маказице и лепак.
Уз то, често се на листи нађу и темпере, пластелин, лењири и шестар. Док гардеробу родитељи углавном купују постепено, школски прибор и ранац морају бити спремни већ за 1. септембар.
Колико кошта опрема?
Цене зависе од места куповине, бренда и акцијских попуста, а разлике су огромне.
Ранчеви се у Београду могу пронаћи већ од 2.500 динара, док квалитетнији модели са популарним ликовима коштају 6.000–13.600 динара. На акцијама у књижарама и онлине продавницама може се купити ранац и за до 2.000 динара.
Најјефтиније пернице се продају за око 500 динара, док потпуно опремљене и брендиране достижу цену 3.500 динара. На попустима их има и за 671 динара.
Свеске се могу пронаћи на сваком кораку - мале коштају од 54 до 105 динара, док су велике 150 до 171 динар. У појединим продавницама цена А5 свеске иде и до 207 динара.
Графитне оловке и гумице су незаобилазни део опреме за ђаке прваке. Оловке се могу наћи већ за 30 динара, а скупљи сетови од четири оловке коштају и до 400 динара. Гумице коштају од 30 до 150 динара.
Резачи и лењири спадају у категорију јефтиније опреме. Тако резачи коштају од 50–300 динара, а лењир просечно око 100 динара.
Свакако једна од најбитнијих категорија су бојице, фломастери и водене боје.
У зависности од величине, цене фломастера се крећу од 290 за 8 боја, преко 490 за 12 до 1.110 за сет од 24 фломастера.
Дрвене бојице коштају од 330 преко 630 до чак 1.300 динара у зависности од произвођача. Цене водених боја се крећу између 170 и 500 динара, зависно од паковања и бренда а блок за цртање је око 150 динара.
Пластелин кошта у просеку око 100 динара, темпере од 200 до 400 динара, маказе за папир су око 200 динара док је лепак од 40 до 110 динара.
Цена комплета уџбеника за први разред у просеку кошта око 11.000 динара. Неки градови у Србији, попут Зрењанина, својим првацима су обезбедили бесплатне уџбенике.
Колико родитељи стварно потроше
На основу наведених цена, просечна потрошња родитеља за полазак детета у први разред може се оквирно проценити. За основну школску опрему и уџбенике родитељи могу очекивати да потроше између 15.000 и 20.000 динара, у зависности од избора брендова, попуста и количине прибора коју желе да купе.
Иако је почетак школе за само седам дана још има времена да се испрате попусти и снижења и на тај начин поштеди кућни буџет колико год је то могуће.