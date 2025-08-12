СТРАДАЋЕ ВАМ НОВЧАНИК Потрошићете 350 евра за само један дан ако посетите ову државу
Путовање може бити незаборавно, али може бити и изузетно скупо, посебно ако планирате да посетите Исланд.
Према новој студији финансијске компаније The Forex Complex, популарна европска дестинација нашла се на врху листе најскупљих дестинација за одмор у 2025. години, барем за америчке туристе.
Студија, коју је објавио Travel + Leisure, обухватила је 19 међународних дестинација, а Исланд се нашао на врху са просечним дневним трошковима од преко 350 евра, више него било која друга земља у анкети.
Један од главних разлога за тако високе цене је стопа инфлације на Исланду од 5,5 одсто, што утиче на трошкове смештаја, хране и превоза.
"Флуктуације валута могу значајно променити трошкове путовања, чак и у земљама са стабилним локалним ценама. Они који их игноришу могли би на крају имати много скупље лето него што су планирали", рекао је Forex Complex.
Аустралија је заузела друго место међу најскупљим дестинацијама, са просечним дневним трошковима од око 245 евра. Иако је инфлација на релативно ниских 2,4 одсто, цене услуга остају високе.
Мексико је на трећем месту, делимично због јачања мексичког пезоса, који је порастао за 6,4 одсто у односу на амерички долар. Иако Мексико има релативно ниске основне цене, ова промена валуте га чини скупљим за стране посетиоце.