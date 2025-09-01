ТРГОВЦИ ПОД ЛУПОМ ДРЖАВЕ Министарство помно прати спровођење уредбе о ценама
Министарство трговине прати спровођење нове Уредбе о ценама
Министарство унутрашње и спољне трговине саопштило је да надгледа усклађивање цена са допуном Уредбе која је ступила на снагу и важиће најмање шест месеци.
Како наводе, ресорно министарство прати кретање цена у трговинским ланцима, као и примедбе и реакције грађана.
„Свесни смо да су трговински ланци имали веома кратке рокове за усклађивање цена свих производа, али помно пратимо ситуацију на тржишту“, поручили су из Министарства.
Додаје се да ће надзор у првим данима примене бити посебно интензиван, пре свега данас и сутра, како би се проверило да ли трговци поштују рокове прописане Уредбом.