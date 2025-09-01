clear sky
30°C
01.09.2025.
Нови Сад
eur
117.1749
usd
100.4328
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ТРГОВЦИ ПОД ЛУПОМ ДРЖАВЕ Министарство помно прати спровођење уредбе о ценама

01.09.2025. 14:28 14:43
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
Фото: pixabay.com

Министарство трговине прати спровођење нове Уредбе о ценама

Министарство унутрашње и спољне трговине саопштило је да надгледа усклађивање цена са допуном Уредбе која је ступила на снагу и важиће најмање шест месеци.

Како наводе, ресорно министарство прати кретање цена у трговинским ланцима, као и примедбе и реакције грађана.

„Свесни смо да су трговински ланци имали веома кратке рокове за усклађивање цена свих производа, али помно пратимо ситуацију на тржишту“, поручили су из Министарства.

Додаје се да ће надзор у првим данима примене бити посебно интензиван, пре свега данас и сутра, како би се проверило да ли трговци поштују рокове прописане Уредбом.

контрола Министарство трговине
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Бизнис Новчаник
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
НОВА УРЕДБА СТУПИЛА НА СНАГУ - ОД ДАНАС НИЖЕ ЦЕНЕ 20.000 ПРОИЗВОДА Сви трговци под контролом А ОВО СУ КАЗНЕ ЗА КРШЕЊЕ

НОВА УРЕДБА СТУПИЛА НА СНАГУ - ОД ДАНАС НИЖЕ ЦЕНЕ 20.000 ПРОИЗВОДА Сви трговци под контролом А ОВО СУ КАЗНЕ ЗА КРШЕЊЕ

01.09.2025. 07:28 07:36
Волим
0
Коментар
0
Сачувај