ALL YOU NEED IS… ДИПЛОМА Универзитет у Ливерпулу поново покреће мастер студије о Битлсима
Љубитељи Битлса широм света ускоро ће моћи да се „окупе“ како би проучавали чувену четворку из Ливерпула.
Универзитет у Ливерпулу планира да поново покрене свој мастер програм под називом Битлси, наслеђе и култура као онлајн курс.
Овај програм са непуним радним временом, чији је почетак заказан за септембар 2026, бавиће се трајним културним и економским утицајем бенда на Ливерпул и шири регион града.
Директорка програма, др Холи Теслер, рекла је да ће курс „омогућити људима из целог света да проучавају јединствено окружење Битлса у Ливерпулу, њихову историју и наслеђе, уз предаваче и практичаре који су дубоко укључени у овај рад“.
Један од опционих модула омогућиће студентима да проведу две недеље у Ливерпулу, похађајући свакодневна предавања и обилазећи локације повезане са историјом, културом и наслеђем групе.
Пријаве за курс биће отворене у октобру 2025. године.
Стив Бредли, који је дипломирао 2023. године на овом програму, рекао је да су га привукле две ствари да се пријави.
Објаснио је да је желео да „приђе њиховој причи на другачији начин“ након што је годинама био фан.
„Нисам ишао на универзитет као млад човек“, додао је. „Био сам у педесетим и поставило се питање: могу ли себи да дам нови изазов и видим да ли могу да завршим мастер студије.“
Бредли је успевао да усклади посао менаџера операција у адвокатској фирми са студирањем.
За оне који размишљају да се пријаве, истакао је да је „важно разумети“ да их курс „неће научити саму причу о Битлсима“.
„Ради се о томе да се та прича разложи и анализира – зашто се догодила, где и како, и шта је узроковало да се догоди.“