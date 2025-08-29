clear sky
36°C
29.08.2025.
Нови Сад
eur
117.1757
usd
100.6578
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ALL YOU NEED IS… ДИПЛОМА Универзитет у Ливерпулу поново покреће мастер студије о Битлсима

29.08.2025. 13:31 13:37
Пише:
Дневник
Извор:
Телеграф/ BBC
Коментари (0)
битлс
Фото: Pixabay

Љубитељи Битлса широм света ускоро ће моћи да се „окупе“ како би проучавали чувену четворку из Ливерпула.

Универзитет у Ливерпулу планира да поново покрене свој мастер програм под називом Битлси, наслеђе и култура као онлајн курс.

Овај програм са непуним радним временом, чији је почетак заказан за септембар 2026, бавиће се трајним културним и економским утицајем бенда на Ливерпул и шири регион града.

Директорка програма, др Холи Теслер, рекла је да ће курс „омогућити људима из целог света да проучавају јединствено окружење Битлса у Ливерпулу, њихову историју и наслеђе, уз предаваче и практичаре који су дубоко укључени у овај рад“.

bitls
Фото: Pixabay

Један од опционих модула омогућиће студентима да проведу две недеље у Ливерпулу, похађајући свакодневна предавања и обилазећи локације повезане са историјом, културом и наслеђем групе.

Пријаве за курс биће отворене у октобру 2025. године.

Стив Бредли, који је дипломирао 2023. године на овом програму, рекао је да су га привукле две ствари да се пријави.

Објаснио је да је желео да „приђе њиховој причи на другачији начин“ након што је годинама био фан.

„Нисам ишао на универзитет као млад човек“, додао је. „Био сам у педесетим и поставило се питање: могу ли себи да дам нови изазов и видим да ли могу да завршим мастер студије.“

Бредли је успевао да усклади посао менаџера операција у адвокатској фирми са студирањем.

За оне који размишљају да се пријаве, истакао је да је „важно разумети“ да их курс „неће научити саму причу о Битлсима“.

„Ради се о томе да се та прича разложи и анализира – зашто се догодила, где и како, и шта је узроковало да се догоди.“

битлси мастер студије ливерпул
Извор:
Телеграф/ BBC
Пише:
Дневник
Култура Музика
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
ЏОН, ПОЛ, ЏОРЏ И РИНГО НА ВЕЛИКОМ ПЛАТНУ: Ово су глумци који ће оживети Битлсе
bitlsi

ЏОН, ПОЛ, ЏОРЏ И РИНГО НА ВЕЛИКОМ ПЛАТНУ: Ово су глумци који ће оживети Битлсе

02.04.2025. 11:03 11:19
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
ЏОН ЛЕНОН ПИСАО ТИТУ! Маршал од члана "Битлса" добио писмо и НЕОБИЧАН ПОКЛОН
s

ЏОН ЛЕНОН ПИСАО ТИТУ! Маршал од члана "Битлса" добио писмо и НЕОБИЧАН ПОКЛОН

06.02.2025. 17:59 18:16
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
„БИТЛСИ“, ЛЕГЕНДА ЖИВИ Објављена последња песма "Now And Then"

„БИТЛСИ“, ЛЕГЕНДА ЖИВИ Објављена последња песма "Now And Then"

02.11.2023. 17:22 17:25
Волим
0
Коментар
0
Сачувај