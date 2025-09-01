clear sky
КАНАДСКИ МУЗИЧАР БУНТОВАН И У 80. ГОДИНИ Нил Јанг у новој песми напао Трампа: „Време је да се систем угаси”

01.09.2025. 16:16 16:20
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
нил јанг
Фото: Printscreen Youtube/ Country Music Collection

Познати канадски певач Нил Јанг у својој најновијој песми „Велики криминал” вређао је америчког председника Доналда Трампа, те позвао да се „Бела кућа очисти” и „да се фашисти избаце”, преносе данас медији.

Нису нам потребна фашистичка правила, не желимо фашистичке школе и војнике на нашим улицама”поручио је Јанг, пренео је CBC.

Певач је виталан и у 80. години и тренутно се налази на турнеји по САД, током које је у Чикагу снимио ову троминутну песму коју је потом и извео на концерту у том граду.

Трамп је током викенда распоредио припаднике Националне гарде у Вашингтону и покушао да преузме контролу над локалном полицијом, а грађани су протестовали против оваквих мера.

Нема више пара за фашисте и фашистичке милијардере. Време је да се систем угаси, поручио је у новој песми Јанг.

Како се наводи познато је да Јанг није Трампов присталица, а певач је и раније упућивао оштре поруке као што је Ако сте фашиста, купите Теслу која је била намењена Илону Маску у време док је још радио за америчку администрацију.

Нил Јанг Доналд Трамп вређање
Култура Музика
