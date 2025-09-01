КАНАДСКИ МУЗИЧАР БУНТОВАН И У 80. ГОДИНИ Нил Јанг у новој песми напао Трампа: „Време је да се систем угаси”
Познати канадски певач Нил Јанг у својој најновијој песми „Велики криминал” вређао је америчког председника Доналда Трампа, те позвао да се „Бела кућа очисти” и „да се фашисти избаце”, преносе данас медији.
„Нису нам потребна фашистичка правила, не желимо фашистичке школе и војнике на нашим улицама”, поручио је Јанг, пренео је CBC.
Певач је виталан и у 80. години и тренутно се налази на турнеји по САД, током које је у Чикагу снимио ову троминутну песму коју је потом и извео на концерту у том граду.
Трамп је током викенда распоредио припаднике Националне гарде у Вашингтону и покушао да преузме контролу над локалном полицијом, а грађани су протестовали против оваквих мера.
„Нема више пара за фашисте и фашистичке милијардере. Време је да се систем угаси”, поручио је у новој песми Јанг.
Како се наводи познато је да Јанг није Трампов присталица, а певач је и раније упућивао оштре поруке као што је „Ако сте фашиста, купите Теслу” која је била намењена Илону Маску у време док је још радио за америчку администрацију.