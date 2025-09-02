ОДЛАЗАК ЧУВЕНОГ ЧЛАНА СЕДМОРИЦЕ МЛАДИХ Преминуо Љубиша Милић
Велики губитак за музичку сцену.
У 86. години преминуо је Љубиша Милић, један од оснивача и кључних чланова славног оркестра „Седморица младих“, саопштила је данас његова породица.
Милић је рођен 4. августа 1939. године у Крагујевцу, где је завршио средњу школу, а крајем педесетих година преселио се у Београд. Ту је уписао студије енглеског језика и књижевности на Филолошком факултету, а истовремено започео формално музичко образовање, у музичкој школи „Јосип Славенски“ усавршавао је свирање тромбона, инструмента којем је остао веран читав живот.
Још као младић, 1959. године, био је међу оснивачима оркестра „Седморица младих“, који ће постати један од најпрепознатљивијих музичко-забавних састава на простору некадашње Југославије. Група је пуних тридесет година наступала без прекида, оставивши неизбрисив траг у културном животу тадашње државе.
Први велики искорак бенд је остварио учешћем на Првом југословенском џез фестивалу на Бледу, где су одмах скренули пажњу јавности и струке. Уследили су бројни концерти и телевизијски наступи широм Европе, као и гостовање у Сједињеним Америчким Државама. Посебно је значајан био њихов ангажман у бившем СССР-у, где су укупно провели чак три године. Били су и представници Југословенске радио-телевизије на реномираном ТВ фестивалу у Монтреу.
Љуба Милић потписује већину аранжмана за њихове најпознатије нумере, а његов ауторски допринос остао је упамћен као темељ музичког идентитета групе.
Оркестар „Седморица младих“ током деценија постојања стекао је статус истакнутих уметника и добитник је бројних признања: Златни беочуг града Београда, Југословенска естрадна награда, Плакета Београда поводом 40 година од ослобођења града, као и низ захвалница за хуманитарне наступе.
Група се званично распала 1991. године, али је њихово наслеђе остало живо међу публиком која их памти по духовитости, виртуозности и огромном шарму који су доносили на сваку сцену.