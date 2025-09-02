КОНЦЕРТ НА ПЕТРОВАРАДИНСКОЈ ТВРЂАВИ Трио БАС и безвремени хитови
У наставку „Новосадског музичког лета“, вечерас Музичка омладина Новог Сада најављује концерт трија БАС, који ће бити одржан од 20 часова на платоу испред уметничких атељеа на Петроварадинској тврђави. Улаз је бесплатан.
На овом концерту, под називом „Сан летње ноћи“, чуће се многе познате песме, од безвремених шпанских балада попут „Un anjo de amor“ и „Historia de un amor“, преко стандарда, као што су „Cry Me a River“, и „Strangers In the Night“, до култних песама попут „Imagine“ Џона Ленона и бисера југословенског поп-рока – „Златни дан“ и „Селма“.
У трију „БАС“ су сопранисткиња Бранислава Подрумац и двојица колега и врсних музичара Срђан Ђорђевић, контрабас, и Александар Јовановић, клавир, који ће публику повести „на интимно и сведено, а истовремено и узбудљиво и раскошно музичко путовање кроз непролазне мелодије љубави, снова и сећања… Њихов програм се може описати као спој филмске, латино и џез музике са помало непролазних поп и рок класика“.