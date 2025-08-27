ВЕЧЕРАС ПОЧИЊЕ НОВИ ТВРЂАВА ТЕАТАР „Ућуткивање Сократа” у Чортановцима
Како је то Сократ кварио младеж, једно је од темељних филозофских питања, које за последицу имају читав систем етике и у данашњим друштвеним околностима.
Хауард Брентон написао је комад ”Ућуткивање Сократа” који, дабоме, почива на Платоновој ”Одбрани Сократа”, а представу у режији Небојше Брадића и продукцији Центра за културу Тиват и Битеф театра, извешће глумци предвођени Бојаном Димитријевићем у насловној улози, вечерас на отварању Новог тврђава театра, у Вили ”Станковић” у Чортановцима.
- Да ли је Сократ ”отказао” (кенсел) себе? Да ли је он на суђењу у Атини 399. п.н.е. својим претерано комичним говором намерно разјарио пороту како би осигурао да га она осуди на смрт? Сократ је оптужен за порицање постојања богова, за измишљање нових богова и кварење атинске младежи. У стварности, Сократ је био дубоко религиозан и било је прљаво оптужити га за богохуљење. Али, моћним људима је било доста Сократа. Неугледни седамдесетогодишњак који је висио на јавним местима, окружен ученицима који су га обожавали и које је учио да неиспитани живот није вредан живљења, те да морамо стално да учимо и да не знамо ништа, угрожавао је сигурност. А град је жудео за сигурношћу - почиње своју причу редитељ Брадић, коју је преточио у представу о политичким, економским и социјалним условима у којима је страдао један од највећих, свакако најпринципијелнијих филозофа.
Оснивачица и селекторка Новог тврђава театра, књижевница, редитељка и професорка Вида Огњеновић, из ове представе црпи и слоган 12. фестивалског издања - ”Не ућуткујте Сократа”. Програм слави театар на отвореном, пријатељство захваљујући којем ће бити одржан и без подршке на конкурсима, а у целини је посвећен студентима, због чега ће га и отворити студенткиња АУНС Дуња Микић.