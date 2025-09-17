(ФОТО) ВАСПИТАЧИЦА У ПЕНЗИЈИ ИЗ КИКИНДЕ ПРАВИ МАШТОВИТУ ЗИМНИЦУ И СОК ОД ЛУДАЈЕ Њен "Љутко" и "Љутић" познати су широм Баната, а ево од чега се праве ове аутентичне посластице

Некада васпитачица, а сада пензионерка, истакла је да свака домаћица спрема зимницу, а да највише доминара краставац и кувани парадајз.

Међутим, ове године направила је и сок од лудаје (бундеве), а широм банатског краја позната је по „Љутићу“, који прави од грожђа и љуте паприке.

Фото: Screenshot RTV1

Где је "Љутић, ту је и "Љутко", такође њена рецептура, а у њега иде мало љуте паприке, лука и зеленог парадајза, док у „Љутић“ иде грожђе и љута паприка, открила је за РТВ1.

-Домаће је најлепше и да деца једу, то су витамини- истакла је

