(ФОТО) ВАСПИТАЧИЦА У ПЕНЗИЈИ ИЗ КИКИНДЕ ПРАВИ МАШТОВИТУ ЗИМНИЦУ И СОК ОД ЛУДАЈЕ Њен "Љутко" и "Љутић" познати су широм Баната, а ево од чега се праве ове аутентичне посластице

17.09.2025. 11:16
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник

Фото: Screenshot RTV1

Српска трпеза не може да се замисли без зимнице. Кикинда пензионерка Мирјана Окука сваке године прави „Љутић“, од бобица грожђа и љуте паприке, али и многе друге специјалитете.

Некада васпитачица, а сада пензионерка, истакла је да свака домаћица спрема зимницу, а да највише доминара краставац и кувани парадајз.

Међутим, ове године направила је и сок од лудаје (бундеве), а широм банатског краја позната је по „Љутићу“, који прави од грожђа и љуте паприке. 

сок
Фото: Screenshot RTV1

Где је "Љутић, ту је и "Љутко", такође њена рецептура, а у њега иде мало љуте паприке, лука и зеленог парадајза, док у „Љутић“ иде грожђе и љута паприка, открила је за РТВ1.

-Домаће је најлепше и да деца једу, то су витамини- истакла је
 

Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
