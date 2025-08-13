ГАСПАЋО ЧОРБА Освежавајућа летња класика
Лето доноси жељу за лаганим и освежавајућим јелима, а ништа боље не представља ову сезону него гаспаћо чорба.
Ово шпанско традиционално јело од сировог поврћа савршено је за топле дане – хладно, хранљиво и пуно витамина.
Састојци:
1 кг зрелих парадајза
1 црвена паприка
1 краставац
1 мали црвени лук
2 чена белог лука
3 кашике маслиновог уља
2 кашике белог винског сирћета
Со и бибер по укусу
По жељи: тостирани хлеб, свеж босиљак или першун за декорацију
Припрема:
Парадајз, паприку и краставац добро оперите и исеците на крупније комаде.
Лук и бели лук ситно исецкајте.
Све састојке ставите у блендер, додајте маслиново уље и сирће, па блендирајте док не добијете глатку смесу.
Можете део поврћа оставити у комадићима.
Чорбу охладите у фрижидеру најмање један сат пре сервирања.
Послужите хладно, украсивши свежим босиљком или першуном, а по жељи додајте и парче тостираног хлеба за још бољу текстуру.
Гаспаћо је идеалан избор за лаган ручак или предјело, а његова свежина и интензиван укус парадајза и паприке чине га незаменљивим у летњем менију. Испробајте ову чорбу и уживајте у освежавајућем укусу правог шпанског лета!