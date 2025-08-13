clear sky
ГАСПАЋО ЧОРБА Освежавајућа летња класика

13.08.2025.
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
чорба
Фото: freepik ilustarcija

Лето доноси жељу за лаганим и освежавајућим јелима, а ништа боље не представља ову сезону него гаспаћо чорба.

Ово шпанско традиционално јело од сировог поврћа савршено је за топле дане – хладно, хранљиво и пуно витамина.

Састојци:

1 кг зрелих парадајза

1 црвена паприка

1 краставац

1 мали црвени лук

2 чена белог лука

3 кашике маслиновог уља

2 кашике белог винског сирћета

Со и бибер по укусу

По жељи: тостирани хлеб, свеж босиљак или першун за декорацију

Припрема:

Парадајз, паприку и краставац добро оперите и исеците на крупније комаде.

Лук и бели лук ситно исецкајте.

Све састојке ставите у блендер, додајте маслиново уље и сирће, па блендирајте док не добијете глатку смесу.

Можете део поврћа оставити у комадићима.

Чорбу охладите у фрижидеру најмање један сат пре сервирања.

Послужите хладно, украсивши свежим босиљком или першуном, а по жељи додајте и парче тостираног хлеба за још бољу текстуру.

Гаспаћо је идеалан избор за лаган ручак или предјело, а његова свежина и интензиван укус парадајза и паприке чине га незаменљивим у летњем менију. Испробајте ову чорбу и уживајте у освежавајућем укусу правог шпанског лета!

парадајз чорба шпанија лето
