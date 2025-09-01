КРУШКЕ У НАЈЛЕПШЕМ ИЗДАЊУ Послужите уз сладолед и уживајте у савршеној посластици без глутена
Колач са крушкама посут хрскавим пахуљицама је лаган, здрав и потпуно без глутена. Можете га правити и са другим воћем, па је увек добар избор за брзи домаћи десерт.
Овај колач спаја сочне крушке и лагану бисквитну основу са хрскавом корицом од овсених пахуљица. Припрема је једноставна, а резултат је десерт који се може служити и топао и хладан. Уз куглу сладоледа од ваниле постаје прави гурмански ужитак.
Састојци за бисквит:
200 г обичног јогурта (може и ароматизован)
3 јаја
40 г кукурузног скроба
40 г бадемовог брашна
60 г шећера
125 г крушака у сирупу (или зрелих свежих крушака).
За хрскаву корицу:
50 г путера
50 г овсених пахуљица
40 г шећера
мало сирупа од крушака + 1 кашика обичног јогурта.
Савет
Ако користите свеже крушке, нека буду зреле, јер ће колач бити сочнији и ароматичнији.
Припрема
Умутите јаја са шећером док не постану пенаста. Додајте јогурт, кукурузни скроб и бадемово брашно па сједините. На крају убаците исецкане крушке и лагано промешајте. Сипајте смесу у подмазан калуп.
У шерпици отопите путер. Додајте овсене пахуљице, шећер, сируп од крушака и кашику јогурта. Мешајте док се маса не повеже и постане зрнаста.
Преко бисквитне смесе равномерно распоредите хрскави прелив. Пеците у претходно загрејаној рерни на 180°Ц око 35–40 минута, док колач не порумени. Оставите да се прохлади и послужите самостално или уз куглу сладоледа од ваниле.