КРУШКЕ У НАЈЛЕПШЕМ ИЗДАЊУ Послужите уз сладолед и уживајте у савршеној посластици без глутена

01.09.2025.
Пише:
Дневник
Извор:
ствар укуса.мондо
kruške
Фото: Pixabay

Колач са крушкама посут хрскавим пахуљицама је лаган, здрав и потпуно без глутена. Можете га правити и са другим воћем, па је увек добар избор за брзи домаћи десерт.

Овај колач спаја сочне крушке и лагану бисквитну основу са хрскавом корицом од овсених пахуљица. Припрема је једноставна, а резултат је десерт који се може служити и топао и хладан. Уз куглу сладоледа од ваниле постаје прави гурмански ужитак.

pita
Фото: Printscreen Youtube/ One day recipe

Састојци за бисквит:

200 г обичног јогурта (може и ароматизован)

3 јаја

40 г кукурузног скроба

40 г бадемовог брашна

60 г шећера

125 г крушака у сирупу (или зрелих свежих крушака).

За хрскаву корицу:

50 г путера

50 г овсених пахуљица

40 г шећера

мало сирупа од крушака + 1 кашика обичног јогурта.

Савет

Ако користите свеже крушке, нека буду зреле, јер ће колач бити сочнији и ароматичнији.

Припрема

Умутите јаја са шећером док не постану пенаста. Додајте јогурт, кукурузни скроб и бадемово брашно па сједините. На крају убаците исецкане крушке и лагано промешајте. Сипајте смесу у подмазан калуп.

У шерпици отопите путер. Додајте овсене пахуљице, шећер, сируп од крушака и кашику јогурта. Мешајте док се маса не повеже и постане зрнаста.

Преко бисквитне смесе равномерно распоредите хрскави прелив. Пеците у претходно загрејаној рерни на 180°Ц око 35–40 минута, док колач не порумени. Оставите да се прохлади и послужите самостално или уз куглу сладоледа од ваниле.

крушке колач глутен
Магазин Гастро
