Милиони свакодневно једу ово поврће АЛИ МАЛА ГРЕШКА У ПРИПРЕМИ И ПОСЛЕДИЦЕ МОГУ БИТИ ФАТАЛНЕ

11.09.2025. 16:39
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/Дневно.хр
тапиока
Фото: Ilustracija pixabay

Можда сте је већ пробали, а да нисте знали колико може бити опасна.

Ова биљка, пореклом из Јужне Америке, данас се гаји готово у свим тропским крајевима, а највећи произвођач је Нигерија. За више од 500 милиона људи она је свакодневни извор хране – али и стална претња.

У њеном корену, лишћу и кори налазе се материје које ослобађају цијанид. Слатке сорте садрже око 20 милиграма по килограму, док горке могу имати и до 1000 милиграма. Према подацима Светске здравствене организације, тровање овом биљком однесе око 200 живота годишње.

тапиока
Фото: freepik ilustarcija

Ризик је нарочито висок у кризним временима, када људи због глади посежу за горчим сортама и прескачу правилну припрему. Да би била безбедна за јело, потребно је намакати је у води најмање 24 сата. У супротном, последице могу бити смртоносне. Дуготрајна конзумација неправилно припремљених плодова доводи и до тешких неуролошких поремећаја.

Трагичан пример догодио се у Венецуели 2017. године, током велике кризе, када је више људи изгубило живот након што су конзумирали горку, неправилно припремљену сорту.

Ипак, и поред свих опасности, ова биљка остаје темељна намирница у многим земљама – симбол танке линије између здравог оброка и смрти.

Дневник/Дневно.хр

поврће отров припрема
