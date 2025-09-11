Милиони свакодневно једу ово поврће АЛИ МАЛА ГРЕШКА У ПРИПРЕМИ И ПОСЛЕДИЦЕ МОГУ БИТИ ФАТАЛНЕ
Можда сте је већ пробали, а да нисте знали колико може бити опасна.
Ова биљка, пореклом из Јужне Америке, данас се гаји готово у свим тропским крајевима, а највећи произвођач је Нигерија. За више од 500 милиона људи она је свакодневни извор хране – али и стална претња.
У њеном корену, лишћу и кори налазе се материје које ослобађају цијанид. Слатке сорте садрже око 20 милиграма по килограму, док горке могу имати и до 1000 милиграма. Према подацима Светске здравствене организације, тровање овом биљком однесе око 200 живота годишње.
Ризик је нарочито висок у кризним временима, када људи због глади посежу за горчим сортама и прескачу правилну припрему. Да би била безбедна за јело, потребно је намакати је у води најмање 24 сата. У супротном, последице могу бити смртоносне. Дуготрајна конзумација неправилно припремљених плодова доводи и до тешких неуролошких поремећаја.
Трагичан пример догодио се у Венецуели 2017. године, током велике кризе, када је више људи изгубило живот након што су конзумирали горку, неправилно припремљену сорту.
Ипак, и поред свих опасности, ова биљка остаје темељна намирница у многим земљама – симбол танке линије између здравог оброка и смрти.
Дневник/Дневно.хр