НЕКА ВАШ ДОМ МИРИШЕ НА ИТАЛИЈУ Све тајне савршених канелона: традиционални рецепт, савети и трикови искусних кувара
Све што вас занима о прављењу канелона – богат рецепт са млевеним месом и трикови искусних кувара за италијански специјалитет!
Канелони су омиљени италијански специјалитет, богат и укусан – у овом тексту, објаснићемо вам како се праве по најукуснијим рецептима, који су трикови искусних кувара и чиме можете да замените састојке које немате. Сазнајте и како су канелони добили име и колико дуго канелони могу да се чувају замрзнути, како бисте имали укусан ручак надохват руке када пожелите мало италијанских укуса!
Шта су канелони?
Канелони, по италијанској речи cannello што значи „цев” или „тубус”, jeсу велики ваљци од тестенине пуњени укусним надевом, печени у сосу и са сиром. Настали су на југу Италије, највише су се развили у Напуљу и Сицилији, а данас су омиљени у целој Италији. Првобитно су се канелони правили од руком развијених листова тестенине, пуњених месом или поврћем, док се данас најчешће користе суви или свежи ваљци од тестенине. Овај оброк је идеалан за породицу и лако се прилагођава различитим укусима.
Како се праве канелони са млевеним месом и сиром?
Ево како да направите канелоне са млевеним месом и сиром по најлакшем, провереном рецепту! Ове количине довољне су за четворо људи.
Састојци за фил:
- 2 кашике маслиновог уља
- 1 мали црни лук, ситно исецкан
- 2 чена белог лука, млевена
- 500 г млевеног говеђег меса
- 1 кашичица сушеног оригана
- 1 кашичица соли
- ½ кашичице црног бибера
- 250 г (1 шоља) рикоте
- 1 шоља ренданог моцарела сира
- ½ шоље ренданог пармезана
- 1 јаје, благо умутити
- Шака свежег першуна, исецканог
- 12 канелона, сувих или свежих.
Састојци за сос:
- 1 кашика маслиновог уља
- 2 чена белог лука, млевена
- 800 г (2 конзерве) млевених парадајза
- 1 кашичица шећера
- со и бибер по укусу
- шака свежег босиљка (или 1 кашичица сувог).
Састојци за прелив:
- 1 шоља сира по жељи, ренданог
- ¼ шоље пармезана.
Рецепт за канелоне са млевеним месом и сиром
1. Припрема фила са млевеним месом
У великом тигању загрејте маслиново уље на средњој температури. Пржите лук док не омекша, око 5 минута. Додајте бели лук и пржите још минут. Додајте млевено месо и пржите док не порумени. Додајте оригано, со и бибер. Оставите да се мало прохлади.
У чинији помешајте сиреве, благо умућено јаје и першун. Додајте охлађено месо и пажљиво сједините смесу. Оставите са стране.
2. Припрема соса од парадајза
У шерпици загрејте маслиново уље. Додајте бели лук и пржите док не замирише. Додајте млевени парадајз, шећер, со и бибер. Кувајте на лаганој ватри 15-20 минута. На крају умешајте босиљак.
3. Како да напуните канелоне
Загрејте рерну на 180°Ц. У плех за печење сипајте мало соса и размажите. Сваку "цев" теста напуните смесом помоћу посластичарске кесе или кашике.
Сложите их у плех. Прелијте остатком соса и поспите сиром и пармезаном.
4. Печење канелона
Плех пун канелона покријте алуфолијом и пеците 30 минута. Скините фолију и пеците још 10-15 минута док сир не порумени и не постане златне боје.
Савети италијанских кувара за припрему и чување канелона
Немате посластичарску кесу? Користите кесу за замрзавање и одсеците један угао.
Можете их припремити дан раније и држати у фрижидеру пре печења.
Припремљени канелони могу да се једу три дана након припреме ако их чувате у фрижидеру.
Ако желите да замрзнете канелоне, испратите цео рецепт до печења, а потом их замрзните. У замрзивачу могу да стоје до два месеца, па обележите паковање. Када желите да их испечете, директно из замрзивача могу у рерну, само их пеците 15 минута дуже.
Готови канелони могу да се подгревају у рерни или микроталасној пећници.