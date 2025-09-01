ПЕТ СИГУРНИХ НАЧИНА ДА ПРОВЕРИТЕ МЛЕВЕНО МЕСО Ево како да знате да ли је чисто или пуно додатака НЕ ДОЗВОЛИТЕ ДА ВАС ПРЕВАРЕ
Куповина млевеног меса у маркету може бити прави изазов.
На први поглед делује свеже, али се често дешава да у месарама додају воду, соју, кожице, масноћу или чак хлебне мрвице да би повећали количину.
Такво месо не само да је лошијег квалитета, већ може да утиче и на укус јела и здравље. Ево неколико трикова како да препознате да ли је месо "чисто" или му је њему нешто додато.
1. Погледајте боју
Право, свеже млевено месо има природну ружичасто-црвену нијансу. Ако делује превише бледо, сиво или има неуједначену боју (делови тамнији, делови светлији), велика је шанса да је помешано са додацима или да је дуго стајало.
2. Осетите мирис
Свеже месо мирише неутрално, благо на гвожђе. Ако приметите кисео, сладуњав или јак мирис, месо је вероватно или покварено или му је додато нешто што мења природан мирис.
3. Проверите текстуру
Када притиснете месо прстом, требало би да се лагано раздвоји и не оставља водени траг. Ако из њега излази течност или се лепи за прсте, могуће је да је помешано са водом, сојом или хлебом.
4. Тест у тигању
Најбољи трик је да испечете мали комад без уља. Ако месо пусти много воде и скупља се док се пече, у њему сигурно има додатака. Чисто месо пусти мало сока, али задржи облик и укус.
5. Савет за куповину
Купујте млевено месо тамо где га мељу пред вама - тако сте сигурни да добијате комад меса који сте изабрали. Ако је већ упаковано, читајте декларацију: може да пише да ли садржи соју, биљна влакна или друге додатке.