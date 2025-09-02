ВИШЕ ГВОЖЂА НЕГО У МЕСУ Ове намирнице су прави спас за организам!
Гвожђе је важна компонента здраве исхране. Неопходно је за пренос кисеоника кроз тело и производњу хемоглобина у крви, а налази се у месу, као и у воћу и поврћу.
Гвожђе које није животињског порекла познато је као нехемско гвожђе. Ову врсту гвожђа организам теже апсорбује, али постоје трикови који могу помоћи да се уноси што више – један од најбољих је комбиновање намирница богатих гвожђем са храном која садржи витамин Ц, попут агрума. На тај начин јело постаје и укусније и хранљивије.
Кувани спанаћ
Садржај гвожђа: 6,4 mg у порцији од једне шоље
Беби спанаћ је одличан за свакодневну употребу, јер се може додати у супе, смутије, тестенине или пржена јела. Додавање мало лимуновог сока током кувања или чаша сока од поморанџе уз оброк значајно повећавају апсорпцију гвожђа.
Бели пасуљ
Садржај гвожђа: 3,3 mg у порцији од пола шоље
Свестран састојак који се користи у разним кухињама. Постоји више врста – канелини, морски и велики северни пасуљ. Може се наћи сув или конзервиран.
Црвени пасуљ
Садржај гвожђа: 2,0 mg у порцији од пола шоље
Јела са црвеним пасуљем богата су укусом и хранљивим материјама. Осим гвожђа, овај пасуљ садржи биљне протеине, влакна и антиоксиданте, укључујући антоцијанине који му дају карактеристичну боју.
Сочиво
Садржај гвожђа: 1,6 mg у порцији од четврт шоље
Да би се повећала апсорпција гвожђа, препоручује се комбиновање сочива са храном богатом витамином Ц, попут агрума или паприке.