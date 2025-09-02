few clouds
28°C
02.09.2025.
Нови Сад
eur
117.1689
usd
100.1872
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ВИШЕ ГВОЖЂА НЕГО У МЕСУ Ове намирнице су прави спас за организам!

02.09.2025. 19:58 20:13
Пише:
Дневник
Извор:
Новости магазин
Коментари (0)
јело
Фото: Ilustracija pixabay

Гвожђе је важна компонента здраве исхране. Неопходно је за пренос кисеоника кроз тело и производњу хемоглобина у крви, а налази се у месу, као и у воћу и поврћу.

Гвожђе које није животињског порекла познато је као нехемско гвожђе. Ову врсту гвожђа организам теже апсорбује, али постоје трикови који могу помоћи да се уноси што више – један од најбољих је комбиновање намирница богатих гвожђем са храном која садржи витамин Ц, попут агрума. На тај начин јело постаје и укусније и хранљивије.

Кувани спанаћ
Садржај гвожђа: 6,4 mg у порцији од једне шоље
Беби спанаћ је одличан за свакодневну употребу, јер се може додати у супе, смутије, тестенине или пржена јела. Додавање мало лимуновог сока током кувања или чаша сока од поморанџе уз оброк значајно повећавају апсорпцију гвожђа.

Бели пасуљ
Садржај гвожђа: 3,3 mg у порцији од пола шоље
Свестран састојак који се користи у разним кухињама. Постоји више врста – канелини, морски и велики северни пасуљ. Може се наћи сув или конзервиран.

Црвени пасуљ
Садржај гвожђа: 2,0 mg у порцији од пола шоље
Јела са црвеним пасуљем богата су укусом и хранљивим материјама. Осим гвожђа, овај пасуљ садржи биљне протеине, влакна и антиоксиданте, укључујући антоцијанине који му дају карактеристичну боју.

Сочиво
Садржај гвожђа: 1,6 mg у порцији од четврт шоље
Да би се повећала апсорпција гвожђа, препоручује се комбиновање сочива са храном богатом витамином Ц, попут агрума или паприке.

гвожђе спанаћ сочиво
Извор:
Новости магазин
Пише:
Дневник
Магазин Гастро
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
СПАНАЋ НИЈЕ НАЈБОГАТИЈИ ИЗВОР ГВОЖЂА 11 биљних намирница богатих гвожђем које нисте знали
спанаћ

СПАНАЋ НИЈЕ НАЈБОГАТИЈИ ИЗВОР ГВОЖЂА 11 биљних намирница богатих гвожђем које нисте знали

16.06.2025. 10:41 10:53
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
ЗВАНИЧНО НАЈЗДРАВИЈЕ ПОВРЋЕ НА СВЕТУ Има више витамина Ц од поморанџе и гвожђа од спанаћа 
s

ЗВАНИЧНО НАЈЗДРАВИЈЕ ПОВРЋЕ НА СВЕТУ Има више витамина Ц од поморанџе и гвожђа од спанаћа 

10.03.2025. 18:30 18:38
Волим
0
Коментар
0
Сачувај