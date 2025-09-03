„Није добро…“ КОЛЕГА О ЗДРАВСТВЕНОМ СТАЊУ ХАЛИДА БЕШЛИЋА: Много ми је драг и много га волим, БАШ МИ ЈЕ ТЕШКО ЗБОГ ЊЕГА
Чувени певач Халид Бешлић се последњих недеља суочава са озбиљним здравственим проблемима, због чега је на лечењу у Клиничком центру у Сарајеву.
Халид је због погоршаног стања недавно био приморан да откаже заказани концерт у Лудбергу, што је забринуло његове бројне фанове.
Фолкер и ријалити учесник Лепи Мића открио је шта зна о Халидовом стању.
Бешлића познајем од почетка осамдесетих година. Имали смо искрено и пријатељско дружење. Били смо добри пријатељи и другари, мишљење о њему и дан данас нисам променио. Имам најлепше могуће мишљење о њему као човеку и уметнику. Много ми је драг и много га волим. Јако ми је тешко пала вест кад сам чуо да је болестан, није ми добро. Нисам се чуо са њим 30 и нешто година. Живот нас је одвео на две стране, он једним, а ја другим путем, али то није утицало на мене да мислим нешто лоше о њему. Да није било Халида Бешлића и мог кума никад не бих постао певач, много су ми помогли у музичкој каријери. Они су директни кривци што сам ја постао певач. Халид је неко са ким сам се дружио од колега. Био је мој старији колега који ми је много помогао. Једно 15 година смо сваки дан проводили заједно - казао је Мића за Пинк, након чега је открио тренутно здравствено стање Бешлића:
Имам информације, из поузданих извора, да није добро. Нећу говорити детаље, али није добро. Заиста ме погодило и баш ми је тешко. Желим му од срца да се што пре опорави да развесељава народ широм Балкана. Његова песма и он су добродошли у сваки дом. Он је радо виђен гост где год да дође. Није кривац ни он, а ни ја што смо се разишли, али ето тако је. Избио је рат и тако смо се мимоишли. Он је остао у Сарајеву, а ја сам отишао у Београд. Жао ми је, али је тако. Моја порука је да издржи и да гура. Надам се да ће се вратити својој породици и песми. Даће Бог! Имам много тога да му кажем... За крај бих му послао једну поруку кроз његову песму коју ја највише волим, "Памтићу те целог живота".
Бешлић је због здравља морао да промени стил живота.
Имао сам 125 килограма па 115, сада имам 105, 20 килограма мање, и држим се ту, а требало би да дођем на 90. Нагло сам се угојио и то ме је преоптеретило. Разлог скока килограма је то што сам престао да пушим - испричао је једном приликом Халид Бешлић за "Ин Магазин".
Имао сам проблема са венама, артеријама, уграђена су ми два стента. Мало сам и алкохол макнуо од себе, тако да сам сад фит и могу да певам. Пробуди ме усред ноћи, ја могу да запевам - говорио је Халид.