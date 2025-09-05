overcast clouds
ОТКРИЈТЕ БОЈУ КОЈА ЈЕ ОВЕ ЈЕСЕНИ ИЗБАЦИЛА БЕЖ СА ТРОНА Елегантна и мистична, даће дозу софистицираности мантилу за кишне дане

05.09.2025.
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
ormar
Фото: Pixabay

Ова јесен је савршена прилика да освежите гардеробу и унесете дозу оригиналности у свој аутфит.

Беж тренч мантили дуго су сматрани сигурним избором – неутрални, једноставни за комбиновање и безвременски. Али тамнозелена ове сезоне уноси софистициран луксуз и мистику у свакодневне комбинације. Довољно елегантна да остане безвременска, али и довољно неочекивана да освежи сваки аутфит.

Ова нијанса се лако комбинује као и беж, али даје додатни „wоw” ефекат. Oversize крој и водоотпорни материјал значе да сте спремни за све временске изазове у септембру и октобру, док подесиви детаљ око врата штити од ветра и додаје шик дозу стила.

Овај тамнозелени тренч мантил – нијансом која одмах разбија монотонију класичних црних, крем и тегет тонова – даје јесењем стилу нову енергију.

 

 

Oversize, практичан и елегантан

Мантил је oversize, водоотпоран и савршено спаја удобност и стил. Широки ревери, појас који може нагласити струк и дужина која подсећа на шик париске улице чине овај комад правим must-have-ом за јесен. А најбоља ствар? Права је машина за визуелно „скидање килограма” – захваљујући кроју изгледа као да вам је фигура савршено обликована.

Класично са твистом

Burberry trench мантили важе за класику која никад не излази из моде, посебно у беж, тегет и црној боји. Али свака сезона тражи свој мали обрт, а Зара је са овим тамнозеленим моделом унела динамику у стандардни јесењи look. Можда не постане одмах бестселер, али једно је сигурно – у њему ћете изгледати одлично и мршавије, а стил вам никад неће бити упитан.

Зеленa јесен одећа
Извор:
најзена,.ало.рс/ Дневник
Пише:
Дневник
