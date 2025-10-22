РИРИ У МИНУСУ 36 МИЛИОНА ДОЛАРА Неуспели модни сан са Луј Витоном скупо је коштао певачицу!
Према извештајима њене британске фирме Denim UK Holdings, певачица је изгубила чак 36 милиона долара због пропасти модне линије Фентy, покренуте 2019. године.
Према извештајима њене британске фирме Denim UK Holdings, певачица је изгубила чак 36 милиона долара због пропасти модне линије Фентy, покренуте 2019. године, преноси Daily Mail.
Ријана, данас 37-годишњакиња, лансирала је Fenty у сарадњи с француским модним гигантом LVMH, но пројекат је угашен 2021. – наводно због пандемије и ограничења путовања која су јој онемогућила да лично надгледа рад атељеа у Паризу и италијанских модних кућа.
Када је пројекат покренут, откривено је да је Ријана уложила скоро 30 милиона евра, док је LVMH инвестирао сличан износ.
Фирма која је управљала брендом носила је назив Project Loud France, у част Ријаниног петог албума Loud.
Упркос личном богатству процењеном на 1,4 милијарде долара, Ријана је путем своје британске фирме имала удео од 49,99 посто. Но, 2021. године она и LVMH донели су заједничку одлуку о гашењу модног дела бизниса те преусмеравању фокуса на успешније сегменте – козметику и доњи веш.
„LVMH и Ријана потврђују заједничку амбицију да се фокусирају на дугорочни развој Fenty екосистема, с нагласком на козметику, негу коже и доњи веш”, стајало је у њиховом саопштењу.
Fenty је требало да буде природни наставак успеха Fenty Beauty линије, но високе цене, попут 1.000 долара за трапер-јакну с подставом или 810 долара за корсет-хаљину, нису привукле ширу публику. Линија је била оријентисана на луксузно тржиште, док су Fenty Beauty и Savage X Fenty биле знатно приступачније.
Лансирање Fenty-ја 2019. године пратио је цели модни свет, а Vogue је тада писао: „Чекању је крај, Fenty је напокон овде.”
Ријана је тада изјавила: „Жене су силе природе. Сложене смо, рањиве, али неуништиве. Fenty слави све те наше слојеве.”
Упркос неуспеху у луксузном сегменту, Ријана остаје једна од најуспешнијих предузетница у свету забаве.
Године 2022. постала је најмлађа америчка милијардерка која је сама створила своје богатство, престигавши Ким Кардашијан.
Досад је продала више од 250 милиона плоча широм света, сарађивала с модним кућама као што су Армани, Диор и Пума, а 2017. је привремено паузирала музичку каријеру како би се посветила пословном царству.
Данас, осим што води успешне брендове, Ријана ужива и у породичном животу.
Недавно је с репером А$АП Рокијем дочекала своје треће дете, ћерку Роки Ајриш Мејерс, поред синова РЗА-е (3) и Риота (2).