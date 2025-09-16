ИНТЕРВЈУ
БЛОКИРАМ СВЕ КОЈИ МИ РЕМЕТЕ МИР! Водитељка ПИНКА БОЈАНА ЛАЗИЋ ПРОГОВОРИЛА О СВОМ ИЗГЛЕДУ: „Не смета ми кад ме пореде са Барбиком, али сам јача него што ме доживљавају”
Атрактивна водитељка Бојана Лазић, лице је које гледаоци ТВ Пинк већ добро познају.
Последњих шест година води емисију „Премијера – Викенд специјал“, а недавно је добила прилику да се опроба у новом формату - музичком такмичењу „Пинкове звезде”, где ће сцену делити са колегом Огњеном Амиџићем већ од суботе, 20. септембра у 21 час на ружичастој телевизији. Своју каријеру започела је на Гранд телевизији, наставила на Хепију, а потом свој таленат усавршила на Пинку. Њен телевизијски пут почео је у забавном програму, кроз разговоре са познатим личностима и праћење актуелности са естраде, а сада ће публика имати прилику да је упозна у једној сасвим другачијој улози. О том искуству, првим утисцима са снимања, али и о томе како изгледа бити жена у светлу рефлектора, разговарали смо са Бојаном Лазић.
Колико вас је обрадовао позив да постанете водитељка „Пинкових звезда“, с обзиром на то да вас овај формат ставља у једну другачију, али једнако одговорну улогу на телевизији?
– Јако ме обрадовао и не кријем да ми је била жеља да будем део великог музичког такмичења „Пинкове звезде”. То је нешто сасвим другачије од оног што сам радила до сада у својој телевизијској сезони, с обзиром да сам до сада углавном имала студијске емисије где разговарам са познатим личностима, а овде су фокус такмичари, музика, таленат, коментари жирија. Верујем да ћу уживати и да ћу се лепо снаћи.
Какви су ваши утисци после првог снимања и колико је заправо тешко балансирати између разноликих чланова жирија и кандидата који траже своје место на естради?
– За сада је лепо, узбудљиво, помало напето, пуно изненађења, разни такмичари, разна искуства. А ја сам увек на страни такмичара, јер довољно им је што имају суд стручног жирија.
Шта то гледаоци могу да очекују већ у првој емисији и шта мислите да ће бити највећи адут „Пинкових звезда“ у односу на друга музичка такмичења која су у припреми?
– Могу да очекују добру музику, таленте, жири који има сукобе, различите ставове, јако занимљиве коментаре, суд продукције, гламур.
Кроз овај пројекат први пут ћете делити сцену и водитељску улогу са Огњеном Амиџићем. Како бисте описали вашу „хемију” на сцени и колико вам је Амиџић помогао да опуштено приступите новом задатку?“
– Заправо, Огњен није само водитељ овог формата, већ и представник продукције, као неко ко се разуме у музику и има свој музички студио. Имамо диван однос, Огњен је мултиталентован и прави шоумен. Са тако искусним колегом све је много лакше.
Већ шест година водите емисију „Премијера - Викенд специјал”. Како се овај формат мењао током тих година и како сте ви расли заједно са њим?
– „Премијера - Викенд специјал” је недељно поподне, траје пет сати живог програма, бавимо се животима познатих личности, рекапитулацијом претходне недеље. У почетку сам водила са колегиницом Тијаном, а већ последњих годину и по дана сама. Било је разних промена, али је рејтинг увек исти - најбољи. Најгледанији смо у том термину.
Дуго сте у забавном програму и сведочите појави многих нових лица и звезда. Колико је данас изазовно остати занимљив, културан и професионалан, а опет привући пажњу гледалаца и припремити програм који ће бити атрактиван?
– Данас има много изазова на сваком животном пољу. Али, за свако је исто правило, а то је добар темељ. У овом случају у нашем послу најважнији су добри контакти, добре комуникације и стални рад на себи.
Сарадњу сте, током свих ових година, остварили и са старијом гардом са естраде и са млађим генерацијама. Ко је захтевнији за рад - они са дугим искуством или млади који тек долазе, а ко је спремнији да се више „отвори”?
– Са највећим звездама је увек било најлакше, старији певачи су свесни себе и своје каријере, зрели и одговорни, док многи млађи јако брзо полете и много је компликованије.
Мој дневник је моја терапија
Недавно сте изјавили да пишете „Дневник среће“. Колико вам је корисно то што записујете лепе тренутке, жеље и бриге из своје свакодневице? Јесу ли вам се неке жеље са папира које сте манифестовали већ испуниле?
– Мој дневник среће је мој ритуал, моја терапија. Записујем своје емоције и неке своје жеље и навике. Жеље се остварују када сте упорни, када имате лепе намере, када сте вредни и када имате јасне циљеве, а пре свега када сте добар човек.
Својевремено сте споменули да скоро никада нисте прочитали леп коментар о себи у медијима. Када једна млада особа одлучи да повуче ручну и не дозволи себи да је нечији злобан коментар не погоди?
– То су људи који се углавном крију иза лажних профила, тако да ми они нису меродавни. Блокирам све што ми ремети мир. Увек сам се водила тиме ко каже, а не шта каже.
Ипак, сигурно је да је много оних који позитивно коментаришу ваш изглед. Колико вам је, генерално, важно како ћете изгледати у емисији и колико пажње посвећујете припреми стајинга за један програм? Јесте ли по том питању захтевни?
– Важно ми је како изгледам, јер ми и то утиче у емисији како се осећам. Естета сам по природи, бринем о свом изгледу, али нисам роб свега тога и не оптерећујем се превише. Волим да сам увек уредна, негована и учествујем у бирању одевних комада за емисије. Захтевна сам, волим да се све лепо уклопи.
Јесте ли некада имали утисак да вас људи потцењују због ваше лепоте и тога што вас, како сте и сами рекли, доживљавају као „нежну Барбику”?
– Мени је мој изглед само помогао у животу, али највише енергија која је најважнија. Чак ми не сметају ни та поређења са Барбиком, али сам много јача него што ме људи доживљавају.
Владимир Бијелић