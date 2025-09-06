light rain
16°C
07.09.2025.
Нови Сад
eur
117.167
usd
100.4002
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ДНЕВНИ ХОРОСКОП ЗА НЕДЕЉУ, 7. СЕПТЕМБАР 2025.

ДНЕВНИ ХОРОСКОП Лавове чека много нових прилика, Рибе би требало да своје идеје задрже за себе

07.09.2025. 03:03 03:03
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
1
Фото: Dnevnik/ Ilustracija

Какав је дан пред нама, прочитајте у дневном хороскопу за недељу, 7. септембар 2025. године.

♈︎ ОВАН

Већина представника овог знака би требало данас да ужива у слободном времену и посвети се породици и пријатељима. Посао оставите у другом плану. Ослоните се на интуицију када су партнерски односи у питању. Водите рачуна о количинама када је послужење на столу.

♉︎ БИК

Вама други дан викенда доноси опуштање и уживање у обављању свакодневних рутинских послова. У партнерским односима много дајете, али исто тако и много очекујете од драге особе. Трудите се да са разумевањем прихватите да нису сви као ви. Здравље вам је добро.

1
Фото: Pixabay.com

♊︎ БЛИЗАНЦИ

Без обзира што је за неке људе ово дан за одмор, вама са неочекиване стране стиже помоћ у виду професионалног савета у вези са пројектом на којем већ извесно време радите. Уживате у изузетној пажњи коју вам пружа вољена особа. Здравље вам је одлично.

1
Фото: Pixabay.com

♋︎ РАК

Неколико ствари које нисте успели да обавите претходних дана, успевате да успешно и на време приведете крају. Уколико желите да унесете динамику у партнерске односе, преузмите иницијативу и направите први корак. За опуштање, потребни су вам мир и тишина.

♌︎ ЛАВ

Данашњи дан је предвиђен за одмор, па се потрудите да га за то и искористите. И сами знате да за то неће бити много прилика у наредним данима. Будите позитивни, учините нешто лепо за себе и драгу особу и сву енергију усмерите ка љубави. Лепо се проведите.

1
Фото: Pixabay.com

♍︎ ДЕВИЦА

Мало тога може да вас избаци из такта, осим ако дође до промена вашег детаљно зацртаног плана активности и то не вашом кривицом. Усмерите пажњу ка драгој особи или неким финим гестом приредите изненађење у којем ћете обоје уживати. Покушајте да се више одмарате.

♎︎ ВАГА

Данашњи дан лепо почиње и обећава још успешнији завршетак за све што сте тако пажљиво испланирали. Окружени сте особама које вас воле и које ви волите, па можете очекивати лепу прилику за уживање у опуштеном и необавезном дружењу. Опустите се, заслужили сте.

♏︎ ШКОРПИЈА

Пред вама је један релативно миран дан да уживате у породичном кругу и да, евентуално, понудите помоћ неком од укућана. Дајете свој допринос и да се неки неспоразуми у комуникацији сведу на најмању могућу меру. Здравствени проблеми су иза вас.

1
Фото: Pixabay.com

♐︎ СТРЕЛАЦ

Данас не би требало да размишљате о неким нереалним пословним обећањима. Верујте у себе и лагано, корак по корак, све ћете постићи. Не дозволите да вам пословне бриге помуте позитивно расположење којим вас драга особа обасипа. Немате проблема са здрављем.

♑︎ ЈАРАЦ

Уколико осетите да ствари измичу контроли, немојте оклевати да затражите помоћ од некога ко има више искуства у решавању проблема. Веома водите рачуна о својим потребама, али припазите да се друга страна не осети запостављено. Пријаће вам шетња.

♒︎ ВОДОЛИЈА

Не би требало очекивати неке крупне пословне заокрете данас, али вас то ни у ком случају не спречава да интензивно размишљате и правите планове на ту тему. Идеална је прилика да се посветите драгој особи и да проведете што више времена заједно негде у природи.

2
Фото: Pixabay.com

♓︎ РИБЕ

Не би било лоше да своје идеје и планове понекад задржите за себе. Ви се не плашите конкуренције, али је сасвим у реду практиковати опрезност. Неколико догађаја у последње време подстичу вас да размислите шта заправо желите. Могућа је мања главобоља.

Астро хороскоп хороскопски знаци дневни хороскоп
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Магазин Најновије вести
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
ШТА ВАС ЧЕКА ОД 8. ДО 14. СЕПТЕМБРА? Ево најсрећнијег дана у недељи за сваки хороскопски знак!
1

ШТА ВАС ЧЕКА ОД 8. ДО 14. СЕПТЕМБРА? Ево најсрећнијег дана у недељи за сваки хороскопски знак!

06.09.2025. 12:22 12:41
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
НИСУ СВИ ЗА ЗАБАВУ! Ови знакови хороскопа су НАЈДОСАДНИЈИ, свима иду на живце
да

НИСУ СВИ ЗА ЗАБАВУ! Ови знакови хороскопа су НАЈДОСАДНИЈИ, свима иду на живце

05.09.2025. 16:07 16:13
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
ОВА ТРИ ХОРОСКОПСКА ЗНАКА ИМАЋЕ СВЕ ШТО ЖЕЛЕ До краја СЕПТЕМБРА стиже им изненадни новац, пословна понуда и љубав
хороскоп

ОВА ТРИ ХОРОСКОПСКА ЗНАКА ИМАЋЕ СВЕ ШТО ЖЕЛЕ До краја СЕПТЕМБРА стиже им изненадни новац, пословна понуда и љубав

05.09.2025. 12:03 13:48
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
ОНИ СУ НАЈНЕЖНИЈИ МУШКАРЦИ У ХОРОСКОПУ! Уз њих ћете увек осетити љубав, подршку и топлину ОТКРИЈТЕ ко су
да

ОНИ СУ НАЈНЕЖНИЈИ МУШКАРЦИ У ХОРОСКОПУ! Уз њих ћете увек осетити љубав, подршку и топлину ОТКРИЈТЕ ко су

Астролози сматрају да су неки знаци Зодијака посебно склони таквим особинама, претварајући везу у поуздан, топао и удобан савез.
04.09.2025. 20:17 20:27
Волим
0
Коментар
0
Сачувај