Родитељи дају и 30.000 долара за ову услугу ЗАРАЂУЈЕ БОГАТСТВО СМИШЉАЈУЋИ ИМЕНА ЗА БЕБЕ Иза свега стоји пажљиво осмишљен процес
Богати родитељи у Америци спремни су да издвоје и десетине хиљада долара само да би њихова беба добила савршено име.
Најтраженија у том послу је Тејлор А. Хамфри (37) из Сан Франциска, која се већ скоро деценију бави – професионалним осмишљавањем имена.
Ова неуобичајена професија постала је луксузна услуга међу имућним паровима. Само током 2020. године, Хамфри је учествовала у одабиру имена за више од 100 беба, зарадивши преко 150.000 долара. Данас њене услуге коштају и до 30.000 долара по пару, а потражња не јењава.Хамфри себе описује као „штребера за имена“ и тврди да иза њеног посла стоји озбиљан процес: упитници за родитеље, анализа личности, породичног порекла и естетских преференција. Најједноставнији пакет укључује персонализован мејл са предлозима и кошта 200 долара, док најскупљи аранжмани подразумевају и до ВИП третмана – од брендирања имена бебе, преко сарадње са генеалогом, до креирања јединствене „естетике имена“.
Занимљиво је да родитељи не желе само лепо име, већ траже баланс између модерног и класичног, јединственог али не и необичног. Због тога се Хамфри често осећа више као терапеут или медијатор него као консултанткиња.
Њена клијентела укључује милионере, али и познате личности, а у свету постоји свега десетак људи који се овим послом баве професионално и пуно радно време. Након што је представљена у часопису The New Yorker, њен профил постао је виралан, цене су порасле, а листа чекања продужила се месецима унапред, пише БизЛифе.
Иако на интернету често изазива подсмех, Хамфри каже да се с тим помирила:
„Људи се насмеју када чују да живим од смишљања имена за бебе – али мени је то посао и верујем да за родитеље има велику вредност.“
Бизпортал