moderate rain
8°C
03.10.2025.
Нови Сад
eur
117.162
usd
99.9761
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

Родитељи дају и 30.000 долара за ову услугу ЗАРАЂУЈЕ БОГАТСТВО СМИШЉАЈУЋИ ИМЕНА ЗА БЕБЕ Иза свега стоји пажљиво осмишљен процес

03.10.2025. 16:57 17:07
Пише:
Дневник
Извор:
Бизпортал.рс
Коментари (0)
беба
Фото: freepik ilustarcija

Богати родитељи у Америци спремни су да издвоје и десетине хиљада долара само да би њихова беба добила савршено име.

Најтраженија у том послу је Тејлор А. Хамфри (37) из Сан Франциска, која се већ скоро деценију бави – професионалним осмишљавањем имена.

Ова неуобичајена професија постала је луксузна услуга међу имућним паровима. Само током 2020. године, Хамфри је учествовала у одабиру имена за више од 100 беба, зарадивши преко 150.000 долара. Данас њене услуге коштају и до 30.000 долара по пару, а потражња не јењава.Хамфри себе описује као „штребера за имена“ и тврди да иза њеног посла стоји озбиљан процес: упитници за родитеље, анализа личности, породичног порекла и естетских преференција. Најједноставнији пакет укључује персонализован мејл са предлозима и кошта 200 долара, док најскупљи аранжмани подразумевају и до ВИП третмана – од брендирања имена бебе, преко сарадње са генеалогом, до креирања јединствене „естетике имена“.
 

Занимљиво је да родитељи не желе само лепо име, већ траже баланс између модерног и класичног, јединственог али не и необичног. Због тога се Хамфри често осећа више као терапеут или медијатор него као консултанткиња.

Њена клијентела укључује милионере, али и познате личности, а у свету постоји свега десетак људи који се овим послом баве професионално и пуно радно време. Након што је представљена у часопису The New Yorker, њен профил постао је виралан, цене су порасле, а листа чекања продужила се месецима унапред, пише БизЛифе.

Иако на интернету често изазива подсмех, Хамфри каже да се с тим помирила:

„Људи се насмеју када чују да живим од смишљања имена за бебе – али мени је то посао и верујем да за родитеље има велику вредност.“

Бизпортал

имена за децу име имена
Извор:
Бизпортал.рс
Пише:
Дневник
Магазин Најновије вести
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
БОГ ИХ ЧУВА Ово име за МУШКУ ДЕЦУ носи снажно значење и дугу ТРАДИЦИЈУ: Родитељи у Србији га масовно дају синовима
дете

БОГ ИХ ЧУВА Ово име за МУШКУ ДЕЦУ носи снажно значење и дугу ТРАДИЦИЈУ: Родитељи у Србији га масовно дају синовима

12.08.2025. 21:19 21:22
Волим
0
Коментар
0
Сачувај