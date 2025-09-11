СВЕ ДОЛАЗИ НА СВОЈЕ МЕСТО Ова четири знака заборављају шта значи криза БОГАТИ СУ И НЕМАЈУ БРИГА
Четири хороскопска знака од данас, 11. септембра привлаче обиље и срећу .
Месец се овог четвртка налази у Бику – знаку у којем се осећа најодморније и најпријатније, помажући вам да сагледате предности поседовања, па чак и претераног поседовања.Када имате превише да напуните сопствене џепове, прсти се опусте и постају спремни да дају. Када имате благостање у животу, дајете јер знате да има још много одакле је то дошло. Четири астролошка знака уживаће у изобиљу, и то је осећај који не желе да задрже само за себе. Желите да будете великодушни и корисни јер то оставља добар утисак, чини да се други осећају лепо – и то је двострука победа. Давање је исто што и примање, и управо то чини овај дан тако посебним.
♉︎ БИК
Бикови, 11. септембра ћете привући обиље и срећу јер – то је једноставно оно што ви радите. Могли бисте да се сакријете од свемира, али би вас оно и даље пронашло. Срећа је природно привучена вашем знаку којим влада Венера, и зато ретко остајете без новца или добре среће. Као да сте рођени са потковицом среће у свом ДНК.
Оно што ову сезону обиља чини посебном јесте то што, с Месецом у Бику, желите да и други осете како је то бити толико благословен. Можете помоћи да се ублажи стрес, бол и патња – од ситница до великих ствари. Можда ћете поделити савет који сте имали среће да добијете.
Можда ћете одлучити да донирате новац у добротворне сврхе или да помогнете некоме, јер су ваше потребе већ задовољене и желите да покажете како вам је живот био дарежљив. Диван је осећај када видите изненађење на лицу особе којој сте учинили неко добро дело. Данашња срећа коју привлачите ту је да покаже вашу нежну и несебичну страну – и она сија кроз Месец у Бику попут сјајног месечевог зрака.
♏︎ ШКОРПИЈА
Шкорпије, када 11. септембра привучете обиље и срећу у свој живот, нешто се мења у вашем срцу. Не размишљате само о стварима које желите или су вам потребне. Не. Уместо тога, размишљате о пријатељима и члановима породице који су патили једнако као и ви. Не желите да напредујете а да и њих не поведете са собом.
Ваша страствена великодушност и давање чине вас веома привлачним за свемир када је у питању дељење обиља и среће – како материјалне, тако и духовне. У вама постоји нешто што откључава свет бриге за друге.
Добро је давати. Када примите и затим поново поклоните, то оставља снажан утисак. Стварате читаву мрежу људи који дају, и тако показујете како универзум заиста функционише. Помажете другима да се не осећају тужно што им живот није испао као ваш, нити љубоморно. Почињу да навијају за вас и желе да наставите да побеђујете.
Људи који приме нешто од срећне особе верују да и њихов живот има вредност. Они које помажете схватају да нису само безначајна тачка у песку. Они су видљиви великом универзуму који има дубоке џепове. Ваше срце је отворено за примање, не зато што размишљате о себи, већ зато што желите да делите и инспиришете наду.
♌︎ ЛАВ
Лавови, 11. септембра привлачите обиље и срећу у својој каријери и професионалном животу јер људи у вама виде вредност. Данас имате оно „нешто“, и када сијате као што знате да сијате. Изгледате као особа од интегритета.
Делујете као неко коме се може поверити више. Нећете то потрошити на бесмислице. Нећете задржати богатство за себе када дође тренутак да га поделите. Нисте неко ко гомила, већ неко ко разуме да је сврха обиља да се користи за добробит других – али и себе.
♒︎ ВОДОЛИЈА
Водолије, своју срећу и обиље привлачите у породичном животу – а зар то није баш оно где највише желите да га видите? Какав је живот ако се ваша породица не осећа сигурно и заштићено? Каква корист од успеха ако не знате како да побољшате добробит оних које волите?
Када Месец пролази кроз нежни знак Бика, ви осећате ту исту благост у свом срцу, а у њему су људи који вас воле и које ви волите. Желите да покажете како када вама иде добро – сви могу да просперирају. Помагање другима вам доноси здраву радост и чини да се и ви сами осећате лепо.