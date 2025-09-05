ТИНЕЈЏЕРИ ОТВОРИЛИ ДУШУ Открили шта их највише нервира код родитеља ОВИХ 5 НАВИКА НЕ ОПРАШТАЈУ
Деца су залуђена друштвеним мрежама које, истина, могу лоше да утичу на њих, али са друге стране, могу и да нам пруже неке вредне информације.
Тако је недавно један тинејџер дискутовао у видеу о томе шта је токсичан родитељ, а овај снимак је привукао стотине коментара, и ево шта је за већину њих заправо лош или токсичан родитељ.
1. Грде и критикују
Одрасли често не виде проблем у томе да вичу на дете, иако углавном у томе не уживају, али то сматрају потребним или просто не знају други начин. Такође, понекад им излети нешто попут: "Не буди глуп/а", "Зашто се понашаш као мало дете", "Укључи мозак" и слично. Све су то фразе које су и данашњих родитељи неретко слушали од својих родитеља и заправо то и не сматрају неком увредом.
Ипак, деца сматрају лошим родитеље који вичу или користе ружне речи, увреде, фокусирају се на њихове мане или нешто што лоше ураде, док заборављају да их похвале за врлине или добре ствари које ураде. Они истичу да желе да родитељи од њих унапред и љубазно затраже нешто што треба да ураде.
У коментарима су навели и најомраженије фразе које родитељи користе:
Иди да урадиш домаћи!
Иди да опереш судове!
Јеси ли глув/а?
Јеси ли слеп/а, ћорав/а?
Рекао/ла сам ти!
Када порастеш, разумећеш!
У мојој кући мораш да поштујеш моја правила!
2. Не примећују труд и напор
Често маме и тате говоре деци да без труда не могу ништа у животу да добију, а онда са друге стране забораве да похвале дете за труд ако изостану резултати. Ретко који родитељи ће похвалити дете за тројку у школи, рецимо, без обзира на то колико се малишан за то трудио.Управо зато, можда и није неко изненађење да деца савремене генерације истичу да их родитељи не хвале довољно, те истичу да желе да чују похвале не само за најбоље могуће резултате, већ и за уложени труд. Фраза која их највише нервира је: "Зашто четворка, а не петица?"
"Нема везе што ниси имао максималан број поена на тесту, и четворка је сјајна оцена" - то је оно што деца желе да чују.
"Имам 14 година и не могу да се сетим да ме је мајка подржала макар једном у животу", један је од тужних коментара на видео.
3. Не поштују личне границе
Још једна ствар која страшно смета деци и коју сматрају токсичном је то што родитељи инсистирају да врата на дечјој соби буду увек отворена или што одбијају да покуцају пре уласка ако су врата затворена. Тинејџери истичу да им је страшно непријатно ако им родитељи упадну у собу док се пресвлаче или снимају видео за друштвене мреже, преноси парентс.ру.
4. Игноришу их
Деца на мрежама истичу да родитељи не обраћају много пажње на њихове проблеме или да их слушају док су видно одсутни и само говоре "аха, аха". А након тога, обично "забибере" неким коментаром попут: "Али, ми смо пешачили пет километара кроз шуму до школе и нико се није жалио!"
Тинејџери тако сматрају токсичним оне родитеље који игноришу њихове жеље, намећући своја мишљења, на пример, у избору одеће, спорта или будуће професије.
"Зашто носиш црне, безличне панталоне и не бринеш о себи? Ти си девојчица!", цитира једна тинејџерка своје родитеље у коментарима.
5. Користе родитељску контролу
Иако родитељи то раде из предострожности и да деца не би превише времена проводила уз екране, тиндејџере јако нервира што им маме и тате ограничавају време за коришћење телефона. Њима не смета што им родитељи, рецимо, прате локацију преко уређаја, већ што им стављају рестрикције на скидање апликација и време колико могу да користе телефоне. Оно што највише мрзе је да родитељи читају њихова дописивања са другарима, а неки су повели дискусију о томе да ли мама и тата могу да читају поруке малишана преко родитељске контроле на смартфону.
"Моја мама често узима мој телефон да преконтролиш", "Не знам за вас, али мени је лимит један сат дневно и мама ми након тога буквално блокира све апликације", писали су тинејџери у коментарима.