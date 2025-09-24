ЈЕЗЕРО У СРБИЈИ У ОБЛИКУ ЗМАЈА КРИЈЕ ПОТОПЉЕНО СЕЛО И ЦРКВУ Кажу да се у води и даље види крст! ОВДЕ ЈЕ РАЈ ЗА РИБОЛОВЦЕ И ЉУБИТЕЉЕ ПРИРОДЕ
На двадесетак километара од Крушевца, у кањону реке Расине између Јастрепца и Копаоника, налази се Језеро Ћелије
Гледано из ваздуха, језеро подсећа на змаја, док га мештани зову "Златно језеро", вероватно због одсјаја јата риба и развијеног риболова.
Ово језеро, које се простире на површини од око 598 квадратних километара, настало је 1972. године изградњом бране високе 55 метара. Иако је примарно било замишљено као део система заштите акумулације Ђердапа, касније је утврђен изузетан квалитет његове воде. Зато је 1977. године проглашено за извориште регионалног водоснабдевања за Крушевац, Трстеник, Ћићевац и Варварин.
Језеро је добило име по оближњем селу, али је на његовој данашњој територији некада постојало село Златари, чији је део измештен, док је други део потопљен. Верује се да су потопљени не само домови, већ и стара црква са гробљем, због чега је језеро обавијено бројним легендама.
Овим крајем круже бројне приче и легенде, а једна од најзаступљенијих јесте управо та, да су потопљени и црква и сеоско гробље, па неки људи верују да се понекад у води може видети крст који се налазио на врху цркве.
Многи мештани верују да ће се сваке године у језеру утопити онолико људи колико има потопљених гробова. Без обзира на језиве приче, језеро је веома популарно, посебно током лета. На плажи "Писта", температура воде достиже од 25 до 27°Ц, што је идеално за купање и спортове на води.
Највиши водостаји су крајем пролећа, а најнижи крајем лета и почетком јесени.
Рај за риболовце и љубитеље природе
Језеро Ћелије је познато по богатом рибљем фонду. Најдоминантније врсте су деверика, шаран, бабушка, смуђ и гргеч. Присуство ракова и шкољки сведочи о чистоћи воде. Годишње се на језеру одржава и чувени "Чигра куп" у хватању беле рибе.
Риболовци овде могу да улове капиталне примерке шарана, сома и смуђа. Најбољи период за риболов је од раног пролећа до касне јесени. Поред риболоваца, језеро привлачи и љубитеље природе, који долазе на излете, роштиљање и уживање у прелепом пејзажу.
Смештај на језеру Ћелије
У близини језера постоји етно село у ком је цена смештаја за ноћ око 2.500 динара и удаљено је око четири километра. У понуди су и два апартмана која су удаљена око 10 километара од језера, а цене су од 3.000 до 5.500 за ноћ. Што се тиче смештаја у самом Крушевцу, ту има много више опција. Стан на дан је око 2.300 динара за ноћ, па све до 8.000 у луксузном хотелу.