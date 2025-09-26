clear sky
У ОВОЈ НАШОЈ БАЊИ ЛЕЧИО СЕ И ЈЕДАН КРАЉ Најврелија је у Европи, а верује се да вода има БОЖАНСКУ МОЋ

26.09.2025.
Ово место вековима привлачи људе.

На југу Србије, свега пет километара од Врања, налази се Врањска бања – место које вековима привлачи људе својом лековитом водом и специфичном историјом. Са температуром извора која досеже и до 110 степени Целзијуса, ово је најтоплија минерална вода у Европи.

Најтоплија вода у Европи

Лековите воде Врањске бање познате су по високој температури и богатству минерала. У бањи постоји десетине извора, а сумпоровите воде користе се за лечење ишијаса, реуматских обољења, проблема са кичмом и зглобовима, као и гинеколошких тегоба. Научници истичу да сумпорни састав доприноси бржем опоравку и враћању виталности организму. Вода се, због своје температуре, користи и за енергетске сврхе, попут грејања објеката, што је чини јединственим природним ресурсом у региону.
Трагови Римљана и Турака

Врањска бања је била позната још у античко време. Археолошки налази сведоче о римским базенима и купатилима који су коришћени за лечење и одмор. Током турске владавине изграђени су хамами, од којих је део и данас сачуван, подсећајући посетиоце на дугу традицију коришћења термалних извора.

Краљевска бања

Врањска бања је у народу позната и као Краљевска бања, јер су је посећивали чланови српских династија. Краљица Драга Обреновић боравила је овде 1901. године ради лечења, а краљ Петар И Карађорђевић 1914. године овде је ублажавао реуматске болове. Баш у Врањској бањи дочекао је вест о почетку Првог светског рата.
Природни амбијент и клима

Бања лежи на обронцима планине Пљачковице, у долини реке Бањске. Блага клима југа Србије, са великим бројем сунчаних дана, увек је била допуна лековитом дејству воде. Лекари су још у 19. веку препоручивали боравак у бањи не само за лечење, већ и за одмор и јачање организма.

Народна предања и веровања

Мештани су вековима веровали да вода има „божанску моћ“. Предања говоре да су се јунаци и путници купали у бањским изворима како би задобили нову снагу. У народној традицији, купање у бањи посматрало се не само као лечење тела, већ и као очишћење душе.

