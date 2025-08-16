scattered clouds
ДАКОТА БРЗО НАУЧИЛА ДА ОПОНАША СВОЈЕ ПСЕЋЕ ПРИЈАТЕЉЕ Уместо мјаукања – из куће сада одјекује необична комбинација завијања и рике

maca
Фото: Pixabay

Наши кућни љубимци много уче једни од других, без обзира на то да ли је у питању једна врста или у дому заједно живе различите врсте животиња, као што су мачка и пас.

Што више времена проводе заједно, више ће учити једни од других, поготово ако су млади. У случају који представљамо, једно маче живи са два велика пса који воле да завијају. Кад је власница донела кући и маче, готово одмах је приметила да и оно покушава да опонаша своје четвороножне другаре што му поприлично успева.

Маче Дакота озбиљно се може супротставити великим псима у свом дому. Иако делују опасно, маче је с њима провело доста времена и зна да треба да им се што више приближи ако жели да се њен глас чује.

Дакота је скапирала како тачно звуче њени пријатељи и имитира их колико јој њена мала плућа дозвољавају. Она не мјауче и то је више комбинација рике и завијања и једно је сигурно: биће то најгласнија мачка у комшилуку!

 

@pawswitharii Like brother like sister #fyp #cat #eewoowoo ♬ original sound - pawswithari

 

Мачићи су као мали сунђери: они упијају буквално све што се дешава пред њима, због чега је рано излагање многим различитим стварима веома важно.

Када добијете маче, најпре урадите следеће:

  • Научите га да користи песак или посип за обављање нужде.
  • Социјализујте га са другим мачкама, псима, па чак и са децом.
  • Упознавајте га са купањем, вожњом у ауту и скраћивањем ноктију.
