ДИЗАЈНИРАО ХИТ-ИГРУ КАО КЛИНАЦ Сада броји милионе и машта о ламборгинију
Алекс Батлер (15) из Сијетла постао је милионер пошто је продао друштвену игру „Taco vs. Burrito”, коју је осмислио као седмогодишњак, великој америчкој компанији PlayMonster.
Његова игра, у којој се надмећете у креирању највреднијег оброка, постала је глобални хит и продата је у преко 1,5 милиона примерака, преноси Daily Mail.
Жели луксузан аутомобил
Алекс и његови родитељи, Лесли Пирсен и Марк Батлер, одлучили су прошлог месеца да у потпуности продају игру чувеној компанији са седиштем у Висконсину.
„Нисам се никада претерано везао за игру”, изјавио је Алекс. „Није ми то толико важно. Само сам желео да извучем што више новца из тога”.
Иако није познато колико су тачно добили, породица је потврдила да тренутно раде на инвестирању зарађеног новца. Алекс, међутим, не скрива да би волео да део новца искористи за куповину луксузног аутомобила.
„Волео бих да купим ламборгини”, рекао је уз осмех.
Како је игра настала?
Идеја за игру, како каже Алекс, настала је сасвим случајно, у периоду када није волео такос нити бурито. Међутим, често је играо карташке игре попут „Exploding Kittens” са породицом, што га је инспирисало да осмисли нешто своје.
Његова мајка је покренула и GoFund кампању, помоћу које су у кратком року прикупили 25.000 долара. То је било довољно да покрену малу породичну фирму „Hot Taco Inc”, у којој је Алекс био већински власник.
Игра се појавила на Амазону и одмах постала хит. До краја исте године зарадили су скоро 1,1 милион долара. „Taco vs. Burrito” је у једном тренутку био најпродаванија игра на Амазону, а до данас су издали и два додатна пакета (експанзије).
Одлука о продаји
Међутим, како је потражња расла, игра је прерасла капацитете породичног бизниса. Тада су одлучили да пронађу већу компанију која ће моћи да води даљу дистрибуцију.
Како су током година добијали више понуда, породица се одлучила за PlayMonster, познату по играма попут „Farkle” и „5 Second Rule”.
Лесли је навела да јој се допала визија коју PlayMonster има за игру њеног сина, а Алекс се сложио и пристао на потпуну продају игре.