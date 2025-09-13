clear sky
МАТЕМАТИЧКИ МОДЕЛ ОТКРИВА КАД ТРЕБА ДА СЕ ВЕНЧАТЕ Научници тврде: „Ако чекате после 26, већ је касно за савршеног мужа"

13.09.2025.
Пише:
Дневник
Извор:
Жена Блиц
svadba
Фото: Pixabay

Женама се стално говори о њиховим биолошким ограничењима и да ће сви добри мушкарци бити заузети ако чекају предуго.

Ово је место где математика и наука ступају у игру и доносе правило 37 процената. Према једном алгоритму, идеална старост за брак је 26 година а то је објављено у књизи Алгоритми за живот: Компјутерска наука о људским одлукама новинара Брајана Кристијана и когнитивног научника Тома Грифитса.

Према њиховом истраживању, људи доносе најбоље одлуке након разматрања 37 одсто својих опција.

svadba
Фото: Pixabay

Ови научници користе пример запошљавања – након прегледа 37 одсто кандидата, не морате ни да тражите даље, јер већ у тој фази имате довољно информација да донесете добру одлуку, али не превише да бисте били преплављени неодлучношћу.

Аутори иду корак даље, тврдећи да се ово правило односи и на избор партнера.

Старосни распон у којем људи обично траже љубав је између 18 и 40 година, а 37 одсто тог периода је тачно 26 година. Након тога, квалитет опција почиње да опада.

Међутим, многи стручњаци се слажу да су касне двадесете право време да се венчају. Психолог Вајат Фишве наводи да је разлог за то што сте током овог периода обично завршили образовање и започели каријеру.

brak
Фото: Pixabay

Важно је чекати до 25. године

Клинички социјални радник Келсеи Торгерсон наглашава важност чекања до 25. године, када је мозак потпуно развијен.

Верујем да је најбоље сачекати тај маркер. Такође је важно да прођете кроз стресне ситуације са својим партнером, као што су учење, веза на даљину или запослење, да бисте видели како се носите са сукобима. То су кључне вештине за успешан брак у будућности додаје она.

Идеалне године за жене и идеалне године за мушкарце

С друге стране, терапеут за односе Вина Кулинс сматра да је идеална старост за жене 28 година.

До овог доба, будуће невесте развијају самосвест и поверење у свој избор партнера. Имале су и довољно времена за лична и професионална истраживања и учила су из претходних грешака, рекла је она.

За мушкарце препоручује 32 године.

Ово доба им омогућава да се у потпуности посвете својој каријери и емоционално сазревању и да донесу промишљену одлуку о браку, сматра.

Али ако имате 25 година и још увек сте сами, не брините. Иако ово правило подржавају наука и математика, не постоји универзална старост за срећан брак. Према статистикама из истраживачког центра Пев, све мање и мање људи се венчава, што додатно наглашава колико су индивидуални љубавни односи.  

брак године формула
Извор:
Жена Блиц
Пише:
Дневник
Магазин Занимљивости
