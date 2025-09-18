clear sky
НАЈДУЖИ ЈЕЗИК НА СВЕТУ ИСКОРИСТИО КАО ЧЕТКИЦУ Ушао у историју као „Lickasso“, а слике се продају као алва!

18.09.2025. 13:18
Пише:
Дневник
Извор:
24сата.хр
језик
Фото: Canva

Његов процес започиње увијањем језика у прозирну пластичну фолију. Након тога, језик умаче у акрилну боју и пажљиво га наноси на платно...

Ник Стоберл (35) из Калифорније није само обичан државни службеник. Он је уметник, комичар, перформер и, најважније од свега, носилац Гинисовог светског рекорда за најдужи мушки језик на планети.

Са невероватних 10,1 цм, његов језик није само биолошка занимљивост, већ и четкица којом ствара јединствена уметничка дела. Због свега је добио надимак Lickasso.

 

 

Ник је одувек био свестан да је његов језик дужи од просека. Још као дечак, плазио би језик несташним вршњацима, а у средњој школи је због своје посебности зарадио надимак Gene Simmons, по славном басисти рок бенда KISS.

Међутим, тек је 27. новембра 2012. године његова јединствена карактеристика и службено потврђена. Након ригорозног процеса мерења које је спровео медицински стручњак, Стоберл је уписан у историју као човек с најдужим језиком на свету.

Имати дуг језик није таленат, то је дар, скромно је изјавио Стоберл. Ако знате како да искористите дар који вам је Бог дао, то можете назвати талентом.

А он је свој дар одлучио да искористи на најкреативнији могући начин.

 

Рођење” Lickass-а

Инспирацију за сликање језиком пронашао је на интернету, гледајући видео Индијца по имену Ани К, који је користио исту технику. Ипак, Стоберл је био свестан опасности које носи директан контакт с бојом. Ани К је, наиме, патио од главобоља и мучнина. Стога је Ник развио властиту, сигурнију методу.

Његов процес започиње увијањем језика у прозирну пластичну фолију. Након тога, језик умаче у акрилну боју и пажљиво га наноси на платно. Ову технику назвао је лизање (енгл. licking). Тако је рођен Lickasso, уметник чији је алат интимнији и непоновљивији од било које четкице. Његова дела, која често приказују мотиве из свакодневног живота или поп културе, постигла су значајан успех, а поједине слике продате су и за више од 1.100 евра.

 

Његов уметнички опус је еклектичан и прожет хумором.

Недавно сам лизањем насликао дабра и Стивија Харвија, изјавио је у свом препознатљивом стилу.

Инспирацију проналази свуда. Међу уметницима који су утицали на њега истиче Коко, познату горилу која је сликала, али и великане попут Пабла Пикаса и Ендија Ворхола, чији је поп-арт инспирирао неке од његових пројеката. За Стоберла, уметност је излаз за апсурд, а његов живот и рад савршен су одраз те филозофије.

Иако је сликање језиком његов најпознатији талент, Ник је свестрана особа. Осим што ради као амерички државни службеник, води и Јутјуб канал The Tongue Show, где кроз разне ликове и перформансе истражује могућности свог дара.

Његов језик има и практичне примене – Стоберл се шали како му не требају салвете јер једноставно може полизати остатке хране с лица, што назива еколошки прихватљивим” решењем. Такође, један је од ретких људи на свету који може полизати властити лакат.

Његова јединственост препозната је и изван света рекорда и уметности. Појавио се у кампањи за познати модни бренд Дизел и гостовао у бројним телевизијским емисијама широм света, где је уживо демонстрирао своје сликарске вештине.

језик гинисова књига рекорда сликање
Извор:
24сата.хр
Пише:
Дневник
Магазин Занимљивости
