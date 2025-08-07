НАЈУСПЕШНИЈЕ РАДЊЕ У КИНИ ПРОДАЈУ И ПО НЕКОЛИКО ХИЉАДА МЕСЕЧНО Цуцле за одрасле нови тренд – користе их и на послу и у кревету
Савремени живот доноси бројне изазове – од пословних притисака и финансијских обавеза, попут отплате кредита и аутомобила, до компликованих међуљудских односа.
И док би многи очекивали да ће људи потражити решење у медитацији или спорту, изненађујуће је што је сасвим једноставна ствар постала популарно средство за смирење у Кини.
Стрес тера на промене
У овој земљи, наиме, одрасли све више користе цуцле као средство за ублажавање стреса и анксиозности, или као помоћ за бољи сан! Ови пластични производи коштају између једног и 70 евра.
Интернет продавнице широм Кине имају богату понуду, а најуспешније радње продају и по неколико хиљада „цуцли за одрасле” месечно, преноси Oddity Central.
Психолози у Кини ову појаву објашњавају концептом познатим као „феномен регресије”. Према тој теорији, људи који се суочавају са јаким стресом и проблемима које не могу да реше несвесно се враћају на раније развојне фазе, а цуцла симболизује сигурност и утеху.
Да ли цуцла помаже?
Ипак, поставља се питање – да ли „цуцле за одрасле” заиста помажу у смањењу стреса?
Кинески портал Sohu недавно је објавио репортажу о овом тренду, анализирајући коментаре корисника на друштвеним мрежама и рецензије производа.
Многи корисници тврде да „осећају мањи стрес док користе цуцлу на послу”, затим да „спавају боље” и да се „осећају смирено попут бебе”. Ипак, стручњаци упозоравају да дуготрајно коришћење цуцли може изазвати озбиљне здравствене проблеме.
Потенцијални ризици
Тако др Танг Цаомин са Универзитета Сичуан каже:
„Орална структура одраслих значајно се разликује од оне код беба. Дуготрајно коришћење цуцли може довести до поремећаја темпоромандибуларног зглоба, што изазива болове, шкљоцање и отежано отварање уста”.
Он додаје и да постоји „опасност за оралну слузокожу”, јер материјали и дизајн цуцли можда нису погодни за уста одраслих, што може изазвати оштећења и чиреве.
Иако је тренд коришћења „цуцли за одрасле” у Кини у експанзији, стручњаци апелују на опрез и препоручују тражење других, безбеднијих начина за ублажавање стреса.