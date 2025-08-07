overcast clouds
25°C
07.08.2025.
Нови Сад
eur
117.1718
usd
101.1584
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

НАЈУСПЕШНИЈЕ РАДЊЕ У КИНИ ПРОДАЈУ И ПО НЕКОЛИКО ХИЉАДА МЕСЕЧНО Цуцле за одрасле нови тренд – користе их и на послу и у кревету

07.08.2025. 12:33 12:42
Пише:
Дневник
Извор:
Телеграф
Коментари (0)
cucla
Фото: Pixabay

Савремени живот доноси бројне изазове – од пословних притисака и финансијских обавеза, попут отплате кредита и аутомобила, до компликованих међуљудских односа.

И док би многи очекивали да ће људи потражити решење у медитацији или спорту, изненађујуће је што је сасвим једноставна ствар постала популарно средство за смирење у Кини.

Стрес тера на промене

У овој земљи, наиме, одрасли све више користе цуцле као средство за ублажавање стреса и анксиозности, или као помоћ за бољи сан! Ови пластични производи коштају између једног и 70 евра.

Интернет продавнице широм Кине имају богату понуду, а најуспешније радње продају и по неколико хиљада „цуцли за одрасле” месечно, преноси Oddity Central.

Психолози у Кини ову појаву објашњавају концептом познатим као „феномен регресије”. Према тој теорији, људи који се суочавају са јаким стресом и проблемима које не могу да реше несвесно се враћају на раније развојне фазе, а цуцла симболизује сигурност и утеху.

 

Да ли цуцла помаже?

Ипак, поставља се питање – да ли „цуцле за одрасле” заиста помажу у смањењу стреса?

Кинески портал Sohu недавно је објавио репортажу о овом тренду, анализирајући коментаре корисника на друштвеним мрежама и рецензије производа.

Многи корисници тврде да „осећају мањи стрес док користе цуцлу на послу”, затим да „спавају боље” и да се „осећају смирено попут бебе”. Ипак, стручњаци упозоравају да дуготрајно коришћење цуцли може изазвати озбиљне здравствене проблеме.

 

Потенцијални ризици

Тако др Танг Цаомин са Универзитета Сичуан каже:

„Орална структура одраслих значајно се разликује од оне код беба. Дуготрајно коришћење цуцли може довести до поремећаја темпоромандибуларног зглоба, што изазива болове, шкљоцање и отежано отварање уста”.

Он додаје и да постоји „опасност за оралну слузокожу”, јер материјали и дизајн цуцли можда нису погодни за уста одраслих, што може изазвати оштећења и чиреве.

Иако је тренд коришћења „цуцли за одрасле” у Кини у експанзији, стручњаци апелују на опрез и препоручују тражење других, безбеднијих начина за ублажавање стреса.

кинези стрес тренд
Извор:
Телеграф
Пише:
Дневник
Магазин Занимљивости
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
ТОКСИЧНЕ ЦУЦЛЕ, ОПАСНИ МАТЕРИЈАЛИ, ЛАЖНЕ НАОЧАРЕ Тему и Шејн под лупом Европске уније НАЈАВЉУЈУ ЈАКУ КОНТРОЛУ
temu

ТОКСИЧНЕ ЦУЦЛЕ, ОПАСНИ МАТЕРИЈАЛИ, ЛАЖНЕ НАОЧАРЕ Тему и Шејн под лупом Европске уније НАЈАВЉУЈУ ЈАКУ КОНТРОЛУ

21.07.2025. 21:20 21:36
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
ЗАВРШЕНА ОБДУКЦИЈА БЕБЕ КОЈА СЕ УГУШИЛА ЦУЦЛОМ Мајка признала кривицу, ево шта је показало вештачење доктора

ЗАВРШЕНА ОБДУКЦИЈА БЕБЕ КОЈА СЕ УГУШИЛА ЦУЦЛОМ Мајка признала кривицу, ево шта је показало вештачење доктора

04.12.2024. 12:11 12:15
Волим
0
Коментар
0
Сачувај