„Помажу ми да се смирим“ НОВИ ХИТ ИЗ КИНЕ – ЦУЦЛЕ ЗА ОДРАСЛЕ! Кинези их користе у канцеларији и на улици ТВРДЕ ДА ЛЕЧИ СТРЕС
Иако многима ово може да звучи као шала, она то заправо није. Све већи број младих тражи начине да се релаксира и док су једни одушевљени цуцлама за одрасле, други су потпуно згрожени оним што имају прилике да виде на улицама сваког дана
Све је теже — стрес, несаница — а за хиљаде младих одраслих у Кини, решење није мелатонин, медитација или терапија — већ цуцле за одрасле. Овај необичан произво постао је хитна кинеским платформама, а њихова цена зависи од многих фактора.
Цуцле за одрасле се продају као справе за спавање, ублажавање стреса, па чак и помоћ при одвикавању од пушења — и купци их у великом броју купују. Неки продавци их продају у хиљадама комада месечно, наводи Соутх Цхина Морнинг Пост.
Потражња за њима расте из дана у дан, а стижу и први утисци оних који их користе већ неко извесно време. Тако је један купац из Кине је изјавио:
— Кад сам под притиском на послу, цуцла ми помаже да осећам сигурност из детињства.
Међутим, није свима симпатичан овај тренд. Др Танг Цаомин, стоматолог из Счуан провинције, упозорио је да:
— Ако спавате са цуцлом у устима, то може ометати дисање, а у најгорем случају постоји ризик од гушења.
Такође је навео да дуготрајна употреба може пореметити загриз, оптеретити вилицу и чак отежати сан.
Тренд се не задржава само у Кини. ТикТок је заживео и у другим деловима света, а у Америци поједини људи су примећени како користе цуцле у саобраћају, на послу или усред сагоревања од стреса.
У коментару на ТикТоку корисник @thebentist пише:
— Само користим цуцлу за одрасле, нисам померио зубе, користим је четири године.
Други додаје:
— Само узмите цуцлу за одрасле, ја је користим! И заиста ради посао.
Још један корисник цуцле за одрасле признаје:
— Морамо радити оно што морамо да будемо фокусирани. Предубоки загриз или не, завршимо оно што се ради.
Има и оних који кажу да цуцлу користе цео живот, али да су тек сад спремни да признају ту своју зависност.
— Тако ми је непријатно, зависан сам већ 23 године, цео живот.
Ипак, има и оних који се не слажу с чињеницом да је ово добар начин да се смањи стрес. Они сматрају да постоје много нормалније и боље алтернативе.
— Ако желиш нешто у устима, жваћи жваку. Ако желиш да сисаш нешто (попут цуцле), узми лизалицу.
Иако се ради о необичном тренду научници сматрају да је он начин да нове, генерације З траже "мекши" сусрет са стварношћу у све стреснијем свету.