„Помажу ми да се смирим“ НОВИ ХИТ ИЗ КИНЕ – ЦУЦЛЕ ЗА ОДРАСЛЕ! Кинези их користе у канцеларији и на улици ТВРДЕ ДА ЛЕЧИ СТРЕС

11.08.2025. 21:33
Пише:
Дневник
Извор:
Glossy
Фото: youtube prinstcrin/ Paz e Harmonia

Иако многима ово може да звучи као шала, она то заправо није. Све већи број младих тражи начине да се релаксира и док су једни одушевљени цуцлама за одрасле, други су потпуно згрожени оним што имају прилике да виде на улицама сваког дана

Све је теже — стрес, несаница — а за хиљаде младих одраслих у Кини, решење није мелатонин, медитација или терапија — већ цуцле за одрасле. Овај необичан произво постао је хитна кинеским платформама, а њихова цена зависи од многих фактора.

Цуцле за одрасле се продају као справе за спавање, ублажавање стреса, па чак и помоћ при одвикавању од пушења — и купци их у великом броју купују. Неки продавци их продају у хиљадама комада месечно, наводи Соутх Цхина Морнинг Пост.

Потражња за њима расте из дана у дан, а стижу и први утисци оних који их користе већ неко извесно време. Тако је један купац из Кине је изјавио: 

— Кад сам под притиском на послу, цуцла ми помаже да осећам сигурност из детињства. 

Међутим, није свима симпатичан овај тренд. Др Танг Цаомин, стоматолог из Счуан провинције, упозорио је да: 

  Ако спавате са цуцлом у устима, то може ометати дисање, а у најгорем случају постоји ризик од гушења.

Такође је навео да дуготрајна употреба може пореметити загриз, оптеретити вилицу и чак отежати сан.

Тренд се не задржава само у Кини. ТикТок је заживео и у другим деловима света, а у Америци поједини људи су примећени како користе цуцле у саобраћају, на послу или усред сагоревања од стреса.

У коментару на ТикТоку корисник @thebentist пише: 

  Само користим цуцлу за одрасле, нисам померио зубе, користим је четири године.

Други додаје:

  Само узмите цуцлу за одрасле, ја је користим! И заиста ради посао.

Још један корисник цуцле за одрасле признаје:

  Морамо радити оно што морамо да будемо фокусирани. Предубоки загриз или не, завршимо оно што се ради.

Има и оних који кажу да цуцлу користе цео живот, али да су тек сад спремни да признају ту своју зависност. 

  Тако ми је непријатно, зависан сам већ 23 године, цео живот.

Ипак, има и оних који се не слажу с чињеницом да је ово добар начин да се смањи стрес. Они сматрају да постоје много нормалније и боље алтернативе. 

  Ако желиш нешто у устима, жваћи жваку. Ако желиш да сисаш нешто (попут цуцле), узми лизалицу.

Иако се ради о необичном тренду научници сматрају да је он начин да нове, генерације З траже "мекши" сусрет са стварношћу у све стреснијем свету. 

